Aue-Coach Dotchev will mit personellen Änderungen den Frühjahrsblues beenden

Eine typische Szene aus der Vorwoche in Saarbrücken: Anwesend waren die Auer um Mirnes Pepic (28, r.) und Marko Schikora (29, l.). Aber sie waren nicht bei der Sache. © Picture Point/Gabor Krieg

Entsprechend gestaltete sich nach Pavel Dotchevs (58) Worten unter der Woche die Gemütslage im Schacht.



Man befinde sich im Stimmungstief gab der 58-Jährige unumwunden zu - und das nach den zuvor glänzend herausgespielten Derbysiegen in Halle und gegen Dresden: "Es fühlt sich nicht gut an, gegen Münster in der 80. Minute zu verlieren und in Saarbrücken so enttäuschend aufzutreten. Das war unerwartet und enttäuschend für mich."

Der Spielverlauf war für Dotchev an der Seitenlinie eine Qual und deshalb "quälte" er seine Elf im Nachgang mit dem Aufzeigen der Videosequenzen.

"Wir haben uns die komplette erste Halbzeit nochmal angeschaut. Ich glaube, der ein oder andere Spieler war selbst überrascht, was er gesehen hat. Die Stimmung ist nicht schön." Darf sie angesichts der Leistung auch nicht.