Aue-Sportchef Heidrich zufrieden: "Eine Reaktion, wie ich sie mir auch erhofft hatte!"

Aue - Zu einem relativ frühen Zeitpunkt in dieser Saison hatte Sportchef Matthias Heidrich (46) vom FC Erzgebirge Aue zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Er sah sich angesichts vier Niederlagen am Stück gezwungen, über die Vereinshomepage ein viel beachtetes Statement abzugeben. Für gewöhnlich geschieht so etwas, wenn man fernab der eigentlichen sportlichen Zielstellungen unterwegs ist.