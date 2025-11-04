Aue-Torschütze Fabisch nach Wahnsinns-Spiel: "Die emotionalsten Schlussminuten!"

Aue - "Das waren die emotionalsten Schlussminuten, die ich als Spieler in Aue hatte", ging das wahnsinnige Finish gegen den Jahn nicht spurlos an Jonah Fabisch (24) vorbei. Wenn man selbst als Reporter mal die letzten Jahre durchgeht, kommt es von der Dramaturgie her sehr nahe an das epische 4:3 über den 1. FC Nürnberg in der Zweitligaspielzeit 2019/20 heran.

Jonah Fabisch (24, am Boden) bei seinem Ausgleich zum 3:3. Er tunnelte aus Nahdistanz Jahn-Keeper Felix Gebhardt (23). © Frank Kruczynski

Nur dass vom aktuellen Kader außer Martin Männel (37) damals niemand weiter dabei war (Erik Majetschak, 25, stand seinerzeit verletzungsbedingt nicht im Aufgebot). So ein Spiel macht mental unweigerlich was mit einem.

"Das war so emotional. Ich hoffe, es gibt uns Rückenwind. Regensburg hatte schon dreimal diesen Moment (drei für den Spielausgang entscheidende Tore in der Nachspielzeit/d. Red.), wir noch gar nicht. Wir haben das total genossen", sagte Trainer Jens Härtel (56).

Ihm stand die Erleichterung förmlich ins Gesicht geschrieben. Vielleicht war es die langersehnte Initialzündung, das eine Aha-Erlebnis, dem die Veilchen eigentlich seit dem verschossenen Elfmeter zu Saisonbeginn hinterherlaufen.

Möglich gemacht hat es der Doppelschlag der beiden Joker Fabisch (86.) und Erik Weinhauer (90.+6.).

"In erster Linie sind es nur drei Punkte, und die Arbeit ist noch lange nicht getan. Aber es ist ein erster, ein wichtiger Schritt. Wir haben zu Hause gezeigt, dass wir Rückstände auch in der zweiten Halbzeit drehen können und spät im Spiel in der Lage sind, von der Bank aus Tore zu erzielen. Das ist ein wichtiges Zeichen gewesen!", unterstrich Fabisch.