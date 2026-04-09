DFB verhängt Geldstrafe für Platzsturm: So viel muss Aue nun blechen

Aue - Der FC Erzgebirge Aue wurde vom DFB-Sportgericht für die Vorfälle rund um das Ost-Duell gegen Energie Cottbus mit einer Geldstrafe in Höhe von 12.750 Euro belegt. Hiervon können 4250 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.

Eskalation beim Ost-Duell gegen Cottbus: Fußball-Chaoten stürmten das Spielfeld. © picture point/Sven Sonntag

Bei der Partie am 22. Februar war es unter anderem zum Einsatz von Pyrotechnik und einem Platzsturm von rund 30 Personen gekommen, der eine mehrminütige Spielunterbrechung zur Folge hatte.

"Sowas ist schädlich – nicht nur für den Fußball, sondern auch für den FC Erzgebirge Aue!", hatte sich FCE-Präsident Thomas Schlesinger (53) damals nach Abpfiff gegenüber TAG24 geäußert.



Dem Platzsturm vorausgegangen war eine Provokation aus dem Gästeblock mittels eines zweiteiligen Spruchbandes, auf dem geschrieben stand: "Cottbus grüßt alle fahnenlosen Schachter auf der Suche nach ihrer Identität."

Damit spielten die Lausitzer auf den bislang unaufgeklärten Raub Ende November an, bei dem die aktive Auer Fanszene einen großen Teil ihrer Zaunfahnen verlor.

