So emo­tio­nal sieht man Jens Här­tel sel­ten: Aber im Fe­bru­ar 2022 war fast zum Ju­beln ge­zwun­gen, sieg­te da­mals mit Han­sa in Dres­den 4:1. (Archivbild) © IMA­GO/Andy Bün­ning

Was die Vor­be­rei­tung anbelangt, in­ves­tiert der FC Erzgebirge viel, um am Sonnabend bei Dy­na­mo Dresden den Drei­er einzufahren. Die Veil­chen reisten be­reits am Freitag an. Eine durch­aus ungewöhn­li­che Maß­nah­me, die al­ler­dings die Be­deu­tung unterstreicht.



Zum Ver­gleich: Dy­na­mo war im Hin­spiel am Spiel­tag an­ge­reist. Här­tel da­ge­gen nimmt sei­ne Mann­schaft - er hat sie erst zum 2. Ja­nu­ar über­nom­men - am Abend vor dem mit Span­nung er­war­te­ten Der­by bei­sam­men. Auch das kann ein Stell­schräub­chen sein.

Die ak­tu­el­le Form ist eine wei­te­re Kom­po­nen­te. Hier gin­gen die sächsischen Ri­va­len im Gleich­schritt. Ei­ner Nie­der­la­ge zum Jah­res­auf­takt folg­te vergangenes Wo­chen­en­de ein Re­mis. Ver­spürt Dy­na­mo des­we­gen even­tu­ell mehr Druck, weil sich bei wei­te­ren sieg­lo­sen Spie­len das Kopfkino ein­stellt und die Vor­sai­son, als man in der Rück­run­de den Aufstieg ver­spiel­te, wie­der prä­sent wird, woll­te TAG24 von Här­tel wis­sen.