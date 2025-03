Handspiel und Abseits: Das Glück ist beim FC Erzgebirge Aue zurück

Aue - Ein Blick auf die Tabelle verrät, wie verdammt wichtig die zwei Dreier gegen Unterhaching und am Sonnabend in Wehen Wiesbaden gewesen sind! Dort, wo der FC Erzgebirge Aue vor zwei Wochen punktemäßig stand, steht jetzt Alemannia Aachen und damit mit einem halben Bein in der Abstiegszone.

Bei Marcel Bär (32, l.) und Marvin Stefaniak (30) gab's nach dem 2:0 in Unterhaching strahlende Gesichter. © picture point/Sven Sonntag

Die beginnt bei Waldhof Mannheim, das nach dem 2:1 im direkten Duell gegen die Alemannia auf 30 Zähler kommt. Jens Härtel (55) hat mit Aue rechtzeitig genug die Kurve gekratzt.

Die Leistungen waren bereits vorher ansprechend. Manchmal fehlte das nötige Glück im Abschluss, manchmal war es einfach die dünne Personaldecke. Nun haben sich auch die Ergebnisse eingestellt.

Härtel erleichtert: "Wir sind happy mit dem Ergebnis und darüber, sich endlich einmal auswärts für eine gute Leistung belohnt zu haben. Wir spielen eine richtig gute erste Halbzeit mit viel Kontrolle und guten Chancen, wo wir uns den Vorwurf machen müssen, dass es zur Pause nur 1:0 steht."

Oftmals brach das in dieser Saison in der zweiten Halbzeit das Genick, wenn die Chancen in den ersten 45 Minuten nicht genutzt wurden. Härtel: "Wir hatten eine schwierige Phase in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit, aber mit unserem Tor waren wir wieder richtig drin."

Er wurde in den letzten Wochen nie müde zu betonen, wie eng die 3. Liga ist. Exemplarisch: Direkt nach der Pause übersah Referee Patrick Schwengers (30) Marvin Stefaniaks (30) Handspiel im eigenen Strafraum.