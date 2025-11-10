Muskelfaserriss! Aues Stefaniak fällt aus, Linksverteidiger-Fluch geht weiter

Aue - Bitter! Aue-Spieler Marvin Stefaniak (30) verletzte sich am Samstag beim Match gegen den SC Verl (1:1) . Jetzt stellte sich heraus: Der 30-Jährige zog sich einen Muskelfaserriss zu. Damit verpasst der Routinier vom FC Erzgebirge Aue auf jeden Fall das Pokalspiel in Leipzig am kommenden Samstag.

Musste in der Schlussphase vom Platz: Aue-Spieler Marvin Stefaniak (30). Er zog sich einen Muskelfaserriss zu. © picture point/Sven Sonntag

In Verl lief die 81. Minute. Erik Weinhauer (24) schoss den Ball zu Stefaniak, der nahm ihn allerdings nicht an, hob stattdessen die Hand, ging auf die Knie, griff sich ans Schienbein. Verl-Kicker Jonas Arweiler (28) glänzte mit einer Fairplay-Aktion. Er beendete sofort seinen Angriff.

Coach Jens Härtel (56) reagierte, nahm Stefaniak vom Platz. Am Montag dann die bittere Nachricht: Muskelfaserriss! "Marvin Stefaniak verpasst nun auf jeden Fall das Pokalspiel in Leipzig", teilt der Verein mit.

Seinen Einsatz auf ungewohnter Position bezahlte der Routinier teuer. Eigentlich als Offensivspieler auf dem Platz half der 30-Jährige in Verl hinten links aus - und wurde vom Pech verfolgt.

Im 14. Ligaspiel der Saison war er bereits der sechste (!) FCE-Profi, der diese Position bekleidete. Zufall? Wohl kaum! Der Verein spricht längst vom Linksverteidiger-Fluch.