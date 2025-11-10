 769

Muskelfaserriss! Aues Stefaniak fällt aus, Linksverteidiger-Fluch geht weiter

Muskelfaserriss: Marvin Stefaniak verletzte sich am Wochenende beim Spiel gegen Verl. Er fällt aus, bezahlt seine unbewohnte Position teuer.

Von Fabian Windrich

Aue - Bitter! Aue-Spieler Marvin Stefaniak (30) verletzte sich am Samstag beim Match gegen den SC Verl (1:1). Jetzt stellte sich heraus: Der 30-Jährige zog sich einen Muskelfaserriss zu. Damit verpasst der Routinier vom FC Erzgebirge Aue auf jeden Fall das Pokalspiel in Leipzig am kommenden Samstag.

Musste in der Schlussphase vom Platz: Aue-Spieler Marvin Stefaniak (30). Er zog sich einen Muskelfaserriss zu.
Musste in der Schlussphase vom Platz: Aue-Spieler Marvin Stefaniak (30). Er zog sich einen Muskelfaserriss zu.  © picture point/Sven Sonntag

In Verl lief die 81. Minute. Erik Weinhauer (24) schoss den Ball zu Stefaniak, der nahm ihn allerdings nicht an, hob stattdessen die Hand, ging auf die Knie, griff sich ans Schienbein. Verl-Kicker Jonas Arweiler (28) glänzte mit einer Fairplay-Aktion. Er beendete sofort seinen Angriff.

Coach Jens Härtel (56) reagierte, nahm Stefaniak vom Platz. Am Montag dann die bittere Nachricht: Muskelfaserriss! "Marvin Stefaniak verpasst nun auf jeden Fall das Pokalspiel in Leipzig", teilt der Verein mit.

Seinen Einsatz auf ungewohnter Position bezahlte der Routinier teuer. Eigentlich als Offensivspieler auf dem Platz half der 30-Jährige in Verl hinten links aus - und wurde vom Pech verfolgt.

Im 14. Ligaspiel der Saison war er bereits der sechste (!) FCE-Profi, der diese Position bekleidete. Zufall? Wohl kaum! Der Verein spricht längst vom Linksverteidiger-Fluch.

Abwehr-Fluch beim FCE: Ist Paul Seidel gegen Leipzig wieder einsatzbereit?

Ob Paul Seidel (19) die linke Abwehrseite gegen Leipzig übernimmt, steht noch nicht fest.
Ob Paul Seidel (19) die linke Abwehrseite gegen Leipzig übernimmt, steht noch nicht fest.  © picture point/Sven Sonntag

Nach den Abgängen von Kilian Jakob (27) und Linus Rosenlöcher (25) war die linke Abwehrseite im Sommer 2025 zunächst offen. Neuzugang Moritz Seiffert (25) ging ohne echte Konkurrenz in die Saison, doch dann der Rückschlag: Schlüsselbeinbruch im Training, Operation, Pause.

Fortan sprang Anthony Barylla (28) als Rechtsfuß auf der linken Seite ein - bis auch ihn ein Muskelfaserriss erwischte. Ersatzmann Jamilu Collins (31), der mit Bundesliga-Erfahrung kam, verletzte sich ebenfalls nur 45 Minuten nach seinem Debüt – gleiche Stelle, gleiche Diagnose.

In Verl versuchte sich schließlich Stefaniak auf der Position. Nach seiner Verletzung kam Paul Seidel (19) für ihn ins Spiel. Er half, den Punkt nach Hause zu bringen.

Ob Seidel gegen Leipzig wieder einsatzbereit ist, wird sich zeigen. Fakt ist: Der FCE muss den Abwehr-Fluch irgendwie in den Griff bekommen.

