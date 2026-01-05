Neuer Aue-Sportchef Tarnat legt los: "Das hier ist das Richtige für mich!"

Der FC Erzgebirge Aue stellte am Montag seinen neuen Sport-Geschäftsführer vor. Michael Tarnat freut sich riesig auf die neue Aufgabe.

Von Michael Thiele

Aue - "Das hier ist das Richtige für mich. Ich will etwas entwickeln und dem Verein helfen", erklärte Michael Tarnat (56) am Montag bei seiner Vorstellung als neuer Sport-Geschäftsführer des FC Erzgebirge Aue. Der Kumpelverein hatte vor dem Testspiel gegen Bundesligist Union Berlin zu einer Medienrunde geladen, in der sich beide Seiten erstmals kennenlernen konnten und Tarnat zu allerhand Fragen Rede und Antwort stand.

Mit einem Lächeln auf den Lippen stellte sich Michael Tarnat (56) als neuer Sport-Geschäftsführer des FC Erzgebirge Aue vor. © Picture Point / Roger Petzsche "Ich war überrascht, dass ich den Anruf von Steffen Ziffert (sportlicher Berater des FCE/d. Red.) bekommen hatte. Er fragte mich, ob ich es mir vorstellen könne, was ich sofort bejahte, weil ich finde, dass hier eine super Infrastruktur vorhanden, der Verein sehr interessant ist und viele Fans besitzt. Wenn der Erfolg vorhanden ist, rennen sie dir hier schon die Bude ein. Davon bin ich überzeugt", unterstrich der 56-Jährige. Damit sich dieser Erfolg zeitnah wieder einstellt, müssen alle Kräfte im Verein gebündelt werden. Tarnat: "Ehrlicher Umgang ist mir wichtig, nicht übereinander, sondern miteinander zu reden. Das ist mir unheimlich wichtig, das wir zusammen gemeinsam den Weg gehen." Auf die Frage, ob sein Vertrag an eine Spielklasse gebunden sei, entgegnete Tarnat: "Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass wir in der Spielklasse bleiben." FC Erzgebirge Aue Veilchen legen wieder los: Diese drei Fragen stellen sich im Januar Dass es keine kurze Episode wird, unterstreicht die Suche nach einer geeigneten Wohnung: "Ich möchte, dass meine Frau und unsere beiden Hunde mitkommen. Deswegen sind wir auf der Suche nach einem Haus. Vielleicht kennt je jemand jemanden, der etwas vermitteln kann", schmunzelte Tarnat.

Neuer Aue-Sportchef Tarnat: "Werde mich mit Jens Härtel in ständigem Austausch befinden"

Aue Coach Jens Härtel (56) hat nun einen neuen Sport-Geschäftsführer an seiner Seite. © Robert Michael/dpa Nachdem er sich die Spiele in Duisburg (0:0) und gegen Schweinfurt (4:0) im Nachgang angeschaut habe, sei er davon überzeugt, dass eine unheimliche Qualität in der Kabine vorhanden sei. "Die Frage ist nur, wieso die PS nicht auf die Platte gekommen sind. Die Frage muss ich mir und den Jungs stellen und die Antwort herausfinden. Ich bin aber total überzeugt, dass die Qualität besser als der Tabellenplatz ist", betont der vierfache Deutsche Meister mit Bayern München. Was ihn beim abstiegsbedrohten Drittligisten erwarten würde, habe ihm auch ein Gespräch mit dem neuen Co-Trainer Lars Fuchs (43) vermittelt - beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten im NLZ von Hannover 96. Positives Feedback gab es von den ehemaligen Mitspielern Thomas Linke (56) und Jens Jeremies (51), die ihn zum Job im Schacht beglückwünscht haben. FC Erzgebirge Aue FCE besetzt die Sport-Geschäftsführer-Stelle spektakulär: So lief der Tarnat-Deal Dazu ereilten ihn sofort nach Bekanntwerden seiner Verpflichtung durch Aue zahlreiche Nachrichten von Spielervermittlern. "Nachdem es bekannt wurde, dass ich das mache hier, habe ich sehr viele Glückwünsche zum neuen Jahr bekommen und dann haben sie direkt gesagt, ich habe da mal einen Spieler", lacht der neue Veilchen-Sportchef. Und wie passt die Chemie mit dem Cheftrainer Jens Härtel (56)? Tarnat: "Wir haben uns gestern und heute ausgetauscht. Er ist der richtige Mann am richtigen Ort. Ich bin sehr kommunikativ und werde mich mit ihm in ständigem Austausch befinden."