Saisonauftakt beim FC Erzgebirge mit acht neuen und sieben fehlenden Gesichtern

Aue - O'zapft is! Nach den leistungsdiagnostischen Untersuchungen plus Laktattest und Blutentnahme am Freitag geht es für den FC Erzgebirge am Samstag beim Teambildung-Event mit dem Rad nach Eibenstock. Ab Montag, 10 Uhr, rollt offiziell der Ball. Acht neue Gesichter werden dabei sein, sieben bekannte werden noch fehlen.

Mika Clausen (23) zum Beispiel. Ihm setzten immer wieder Beschwerden in der Leistengegend zu, in der Sommerpause wurde er an der Leiste operiert. Er muss noch einige Wochen zuschauen.

Neuzugang Erik Weinhauer am Freitag bei der Leistungsdiagnostik in den Stadion-Katakomben. © FCE

Daher bleibt Zeit, dass die Fans am Montag die bisher acht Neuzugänge genauer unter die Lupe nehmen können. Luan Simnica (21, Sandhausen), Moritz Seiffert (24), Ryan Malone (32, beide Ingolstadt), Julian Günther-Schmidt (30, Saarbrücken), Erik Weinhauer (24, Jena), Tristan Zobel (21, Paderborn), Jannic Ehlers (22, Bremen II.) und Eric Uhlmann (22, Hannover II.) werden am Montag mit dabei sein.

Auch die Leih-Rückkehrer Louis Lord (21, Homburg) und Fynn Hetzsch (20, Plauen) sind wieder am Start. Ob sie bleiben dürfen, werden die ersten Trainingswochen zeigen.

Gerade hinter Hetzsch steht ein Fragezeichen. Er konnte im Vorjahr in der Regionalliga weder in Greifswald noch in der Rückrunde in Plauen auf sich aufmerksam machen.

Fest zum Kader gehören ab sofort die Eigengewächse Paul Seidel (19) und Lukas Schimkus (17), sind ab sofort ins Training der Profis integriert.

Beschnuppern durften sich die Jungs schon am Freitag. In Gruppen wurde am Vormittag Kraft und Beweglichkeit überprüft, am Nachmittag erfolgte ein individueller Feldstufentest.

Alle FCE-Kicker hatten Hausaufgaben für den Urlaub mit auf den Weg bekommen, um die Saisonvorbereitung nicht bei null zu starten. Der Test waren auch eine Überprüfung, ob sich alle darangehalten haben.