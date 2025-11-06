Sechs Spiele, sechs Pleiten: Stoppt Aue schwarze Verl-Serie?

Aue - "Wenn du gegen Verl spielst, ist es auf einmal gefühlt Barcelona", sagt Marvin Stefaniak (30) in einem Vorbericht bei "MagentaSport", der den schaurigen Namen trägt: "Die gruseligste Serie der 3. Liga ". Wenn Erzgebirge Aue auf die Ostwestfalen traf, setzte es zumeist derbe Prügel.

Wie Prügelknaben schlichen die Veilchen Ende April in Verl vom Platz. Mit 1:5 verloren sie damals, schon zur Pause stand es 0:4. © picture point/Sven Sonntag

Letzte Saison wurde das 2:5 im Heimspiel Pavel Dotchev (60) zum Verhängnis. Er flog am Folgetag. Nachfolger Jens Härtel (56) ging mit dem Schacht im Rückspiel 1:5 unter.

Der direkte Vergleich in der 3. Liga ist verheerend: Sechs Spiele, sechs Niederlagen, 9:21 Tore. Der letzte Sieg datiert aus der Regionalliga Nord vor über 22 Jahren. Lila-Weiß gewann damals am 10. Mai 2003 mit 3:0.



"Gegen die Serie müssen wir definitiv auch ankämpfen", sagt Stefaniak. Was Aue Mut macht, ist das Finale Furioso gegen Regensburg, als die Joker stachen und Erik Weinhauer (24) in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 4:3 einschweißte.

Er könnte eine Option sein, um Verl offensiv etwas entgegenzusetzen, wenngleich die Konkurrenz auf seiner Position mit Stefaniak, Julian Guttau (26) oder Mika Clausen (23), die zuletzt die Nase vorn hatten, groß ist.