Später Knock-out schockt die Veilchen: "Zwei Niederlagen hintereinander sind sch..."

Ahmet Gürleyen (25, r.) nickte in der Nachspielzeit nach einem Eckball zum 2:1 für Hansa ein.

Der Mann mit der Armmanschette hatte Aue in seinem ersten Startelf-Einsatz nach erlittenem Unterarmbruch sehenswert in Führung gebracht, doch am Ende stand die zweite Pleite in Folge.

"Die erste Halbzeit hatten wir gut im Griff, machen das 1:0 und lassen Ball und Gegner laufen", blickte Jakob zurück. Er versenkte eine Flanke von Pascal Fallmann (20, vierte Torvorlage) mit dem eingesprungenen linken Volley: "Ich geh da lieber nicht mit dem Kopf hin. Solange er drin ist, ist es aber egal, mit welchem Körperteil."

Rostock antwortete über Sigurd Haugen (27), der Anthony Barylla (27) abschütteln konnte. "Das ist ihre Qualität, mit den zwei großen Stürmern da vorne", urteilte Jakob.

Aue behielt zwar die Spielkontrolle, verpasste aber das zweite Tor. Wobei allerdings mit Marcel Bär (32) und Marvin Stefaniak (29) zwei zentrale Elemente im Angriffsspiel größtenteils abgemeldet waren.