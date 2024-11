Veilchen Fallmann: "Erstes Tor, Sieg, drei Punkte, schön!"

Die Veilchen bleiben damit an den Aufstiegsplätzen dran und gehen mit einem guten Gefühl in die zweiwöchige Länderspielpause.

Da schlug es ein im Essener Kasten. Pascal Fallmann hatte zum 1:0 für die Veilchen getroffen. Am Ende gewann Aue mit 2:1. © picture point/Sven Sonntag

Dass der 21-jährige Verteidiger so offensivstark ist, kommt also nicht von ungefähr, hat aber vor allem noch einen anderen Grund. Das Spiel nach vorn ist seine Stärke, hatte Fallmann mal gesagt. Dazu kommt für ihn: "Ich fühle mich in Aue wohl, das merkt man auch an der Statistik."

Die zwei Torbeteiligungen waren neben der starken Abwehrarbeit von ihm sowie der Neben- und Vorderleute der Schlüssel zum Erfolg über RWE.

Fallmann: "Wir hatten gesagt, dass wir nach dem ersten aufs zweite Tor gehen wollen. Nach der Halbzeit wurden wir aber zu passiv. Woran das liegt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber wir müssen da eine Lösung finden."

Hierfür haben die Erzgebirger zwei Wochen Zeit, ehe es nach dem Sachsenpokal in der 3. Liga bei Borussia Dortmund II. weitergeht. Dann ohne Pascal Armando Fallmann. Er sah gegen Essen seine fünfte Gelbe und muss aussetzen.

"Das wurmt mich, weil meine Form aufsteigend ist. Aber ich wusste, dass es über kurz oder lang kommen würde", so Fallmann.