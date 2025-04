"Wir wünschen dir alles Gute, Ricky!" Viele Wünsche für Aues Bornschein

Aue - Sport verbindet. Zwei Worte, die genauso treffend sind wie der so richtige Gedanke: "In den Farben getrennt, in der Sache vereint." Beides hat sich in den vergangenen Stunden nach der Veröffentlichung der Tumor-OP von Ricky Bornschein einmal mehr gezeigt. Eine Welle der Solidarität, Genesungswünsche und aufmunternden Worte erreichte den 25-jährigen Angreifer des FC Erzgebirge.