Hansa Rostock ist 60! Und will Vereinsgeburtstag mit 5000 Fans in England feiern
Rostock - Hansa Rostock feiert 60 Jahre Vereinsgeburtstag - und beschenkt sich zum Jubiläum selbst: Für den Sommer 2026 ist eine große Reise nach England geplant.
Es lief gerade die Feierstunde der treusten Hansa-Fans, als FCH-Boss Sebastian Eggert (44) kurz vor Mitternacht die Geschenke-Bombe platzen ließ: Die Kogge fliegt im Juli des kommenden Sommers auf die Insel!
"Und ich meine damit nicht Usedom, sondern England", so Eggert freudestrahlend. Großer Applaus unter der Feier-Meute, ehe der Aufsichtsrat-Chef fortfahren konnte:
"Wir spielen Ende Juli gegen den FC Watford in einem 20.000er-Stadion und ich will da mindestens 4000 bis 5000 Hansa-Fans sehen."
Als wäre das als Kampfansage für ein Freundschaftsspiel nicht schon genug, skandierten die Anhänger in der Rostocker Stadthalle lauthals "Auswärtssieg, Auswärtssieg".
Die Engländer spielen seit vier Saisons in der Championship, der zweiten Liga, waren zuvor einige Jahre Gast in der Premier League.
60 Jahre Hansa Rostock: Vereinsgeburtstag in der Stadthalle, auf dem Neuen Markt und in England
Die Überraschung war perfekt, die Stimmung ausgelassen und Sekunden darauf zählte Eggert einen Countdown herunter und der Geburtstag war da: Hansa Rostock feiert 60 Jahre Geschichte.
Und wird dieses historische Ereignis wie so viele Klubs in der jüngeren Vergangenheit im Ausland zelebrieren.
Vergangenen Sommer waren 1000 Veilchen-Fans aus dem Erzgebirge nach Irland gereist, wo Aue zum "Europapokal-Rückspiel" beim Glenavon FC antrat.
Bei Liga-Konkurrent Rot-Weiß Essen waren sogar über 2000 Fans dabei, die ihren Spaß in Schottland bei Hibernian Edinburgh fanden.
Im Sommer folgt Hansa und würde mit einem Reisetross von 4000 Anhängern selbst die Zahl von Zweitligist-Krösus Schalke 04 übertreffen, das im Oktober mit gut 2000 Anhängern nach Irland gereist war.
Als wäre das nicht genug der Feierlichkeiten, legten Hansa-Fans am Sonntagabend nach: Etwa 900 Verrückte zündeten um 18.32 Uhr eine wahre Batterie an Feuerwerken am Neuen Markt in den Rostocker Nachthimmel.
