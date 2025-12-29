Hansa Rostock ist 60! Und will Vereinsgeburtstag mit 5000 Fans in England feiern

Rostock - Hansa Rostock feiert 60 Jahre Vereinsgeburtstag - und beschenkt sich zum Jubiläum selbst: Für den Sommer 2026 ist eine große Reise nach England geplant.

Die Vicarage Road des FC Watford, wo Hansa im Juli 2026 gastieren wird. © IMAGO / Shutterstock

Es lief gerade die Feierstunde der treusten Hansa-Fans, als FCH-Boss Sebastian Eggert (44) kurz vor Mitternacht die Geschenke-Bombe platzen ließ: Die Kogge fliegt im Juli des kommenden Sommers auf die Insel!

"Und ich meine damit nicht Usedom, sondern England", so Eggert freudestrahlend. Großer Applaus unter der Feier-Meute, ehe der Aufsichtsrat-Chef fortfahren konnte:

"Wir spielen Ende Juli gegen den FC Watford in einem 20.000er-Stadion und ich will da mindestens 4000 bis 5000 Hansa-Fans sehen."

Als wäre das als Kampfansage für ein Freundschaftsspiel nicht schon genug, skandierten die Anhänger in der Rostocker Stadthalle lauthals "Auswärtssieg, Auswärtssieg".



Die Engländer spielen seit vier Saisons in der Championship, der zweiten Liga, waren zuvor einige Jahre Gast in der Premier League.