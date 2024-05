Hansa Rostock verurteilt Pyro-Krawalle und Abstiegs-Chaos: "Wir sind entsetzt"

Rostock - Als der Abstieg des FC Hansa Rostock aus der 2. Bundesliga am Pfingstsonntag so gut wie feststand, zogen über dem Ostseestadion dunkle Wolken auf. Allerdings nicht nur sprichwörtlich: Mit Raketen, Böllern und Pyrotechnik sorgten die Anhänger der Kogge kurz vor Schluss für eine lange Spielunterbrechung . Nun hat der Verein die Ausschreitungen aufs Schärfste verurteilt.

Kurz vor Ende der Partie am letzten Spieltag zündeten die Hansa-Anhänger Pyrotechnik. © Gregor Fischer/dpa

"Wir sind entsetzt über die Szenen im Stadion, welche in der Nachspielzeit fast zum Abbruch der Partie geführt hätten", hieß es am Freitag in einem Statement des FCH-Vorstands.

Bei den unschönen Vorfällen während der 1:2-Niederlage gegen den SC Paderborn wurden darüber hinaus sieben Polizisten und ein Klubmitarbeiter verletzt.

Die Mecklenburger entschuldigen sich bei den Betroffenen, den Zuschauern, der Stadt sowie den Sponsoren für diese "nicht zu tolerierenden Grenzüberschreitungen" und "betonen, dass die verheerenden Bilder einer Minderheit im Ostseestadion nicht den F.C. Hansa Rostock repräsentieren".

Trotz der Enttäuschung und Wut über den Abstieg gebe es "keinerlei Rechtfertigung für dieses inakzeptable Verhalten, wie es 26.000 Zuschauer am letzten Spieltag der Saison 2023/24 erleben mussten. Böller, Raketen u.a. gefährden Menschenleben. Sowohl im Stadion als auch auf einem Fanmarsch durch unsere Heimatstadt."

Eigentlich verstehe sich der Traditionsverein als "Aushängeschild" der Region und "niemand sollte sich dafür schämen müssen, Mitglied und Fan, Sponsor und Partner des F.C. Hansa Rostock zu sein".