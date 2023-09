Hochbrisantes Thüringenderby am Sonntag: "15.000 Zuschauer in der Regionalliga ein Brett"

Erfurt - Wenn am Sonntagnachmittag um 16 Uhr der FC Rot-Weiß Erfurt den FC Carl Zeiss Jena im Steigerwaldstadion empfängt, geht es um mehr als um die Frage nach der Nummer eins in Thüringen. Beide Klubs durchleben sportliche schwierige Zeiten.

Das jüngste Derby im Erfurter Steigerwaldstadion endete 1:1. Die RWE-Spieler konnten sich erhobenen Hauptes dennoch von ihren Fans feiern lassen. © IMAGO / Bild13

Nur fünf Tage nach dem Verkaufsstart waren alle Tickets weg! Seit Tagen fiebert ganz Thüringen dem Klassiker zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena entgegen.

Fast 15.000 Zuschauer werden vor Ort in den Genuss kommen, das hochbrisante Duell der beiden besten Thüringer Fußballmannschaften live zu verfolgen. Oder wie es FCC-Trainer René Klingbeil vor dem Spiel beim MDR ausdrückte: "15000 Zuschauer in der Regionalliga, das ist ein Brett."

Auch der Gästebereich mit mehr als 2000 Karten ist restlos ausverkauft, sodass allen ohne Fahrkarte lediglich das Fernsehen bleibt: Der MDR berichtet live im TV ab 15.50 Uhr, ehe um 16 Uhr der Anpfiff ertönt.

Ab dem Moment geht es wieder einmal um die Vormacht in Thüringen, vergangene Spielzeit trennten sich die Teams zweimal Unentschieden. Aber: Jena zog am letzten Spieltag in der Tabelle an Erfurt vorbei, krönte sich zum besten Rückrundenteam und wurde Zweiter.

Das kann Sonntag nicht passieren, der FCC liegt nach enttäuschendem Saison neun Punkte hinter RWE, die nach den Ergebnissen von Samstag sechs Punkte hinter dem Überraschungs-Ersten Greifswalder FC rangieren.

Mit einem Sieg wäre für die Rot-Weißen Platz drei möglich, dafür muss aber eine Leistungssteigerung her - im jüngsten Heimspiel unterlag man Meuselwitz mit 1:2. bei Abstiegskandidat Eilenburg spielte RWE nur 0:0. Danach mussten die Spieler zum Rapport mit den Ultras an den Zaun.