100 Spiele für den FC St. Pauli! Paqarada feiert trauriges Jubiläum

Hamburg - Das hatte er sich anders vorgestellt! Leart Paqarada (28) hat beim 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend zum 100. Mal das Trikot des FC St. Pauli in einem Pflichtspiel übergestreift.

Leart Paqarada (28) absolvierte am Samstag sein 100. Pflichtspiel für den FC St. Pauli. © IMAGO / Lobeca

"Ich bin schon sehr stolz darauf", gestand der Linksverteidiger. "Drei Jahre, 100 Spiele, das ist schon eine Hausnummer." Größtenteils, so seine Meinung, waren es "100 wunderschöne Spiele, die Spaß gemacht haben".

Daher würde er sich freuen, wenn er am Ende der Saison auf 102 Einsätze für die Kiezkicker kommen würde, bevor er zur kommenden Saison zum 1. FC Köln wechselt.

So stolz der 28-Jährige über sein persönliches Jubiläum war, so enttäuscht war er aber auch über den Verlauf des Zweitliga-Spitzenspiels am Samstagabend. "Es war ein sehr intensives Spiel", gestand Paqarada, der keinen Hehl daraus machte, wie ernüchternd das Ergebnis für ihn war.

"Wir haben gezeigt, dass wir auf Sieg spielen wollen", erklärte er. "Wir waren schon überrascht, dass Düsseldorf nicht aktiver auf Sieg gespielt hat." Die Fortuna habe sich teilweise sehr passiv verhalten und sich weit hinten reingestellt. "Das macht es dann auch für uns schwieriger, sich klare Torchancen zu erspielen."