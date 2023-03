FC St. Pauli: Afolayan liefert erste Vorlage und muss den Begriff noch lernen

St. Paulis Oladapo Afolayan (25) lieferte gegen Hansa Rostock seine erste Torvorlage ab. © IMAGO / osnapix

Immerhin kannte er aber das Wort "Tor" und wusste, dass es in seiner Muttersprache Englisch "Goal" heißt, wie er nach der Partie verriet. Die Bedeutung der "Vorlage" ließ er sich von den anwesenden Journalisten erklären.

Nach fünf Spielen war es Sonntag also so weit. Seine Flanke in der 26. Minute war genau getimt und fand im Strafraum den durchgestarteten Jackson Irvine (29), der noch einnicken musste. Und auch ansonsten funktionierte das Zusammenspiel mit den neuen Kollegen immer besser, auch wenn ab und an ein Laufweg umsonst gemacht wurde.

"Ich bin jetzt erst einen Monat hier. Aber wir verstehen uns auf dem Platz immer besser", erklärte Afolayan. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft." Mit fünf Siegen am Stück kommt die auch immer besser in Fahrt, dennoch sah der Engländer Verbesserungspotenzial. "Im ersten Abschnitt hätten wir sogar 2:0 führen können."

In der Pause habe Hansa durch den Dreier-Wechsel neue Energie entfachen und die Kiezkicker vor Probleme stellen können. Das wichtigste Ziel wurde allerdings erreicht: "Wir wollen kein Gegentor kassieren und die Null halten." Das hatte St. Pauli am Sonntag bravourös geschafft, auch dank Keeper Nikola Vasilj (27).