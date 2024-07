FC St. Pauli: Darum war Neuzugang Ben Voll vom Bayern-Lob genervt

Sommer-Neuzugang Ben Voll (23) ist derzeit der einzige, fitte Profi-Torwart beim FC St. Pauli. © Witters/LeonieHorky

Einmal hat er das bereits auf der ganz großen Bühne getan. In der ersten DFB-Pokalrunde in der Saison 2022/23 traf er mit Viktoria Köln auf die Bayern. Trotz einer 0:5-Klatsche wurde Voll mit Lob überhäuft. Irgendwann ging ihm das aber auf den Keks.

"Wir haben drei Tage später in Zwickau gespielt, da war man schon wieder relativ geerdet. Und wenn du dann Wochen später bei deinen Eltern auf dem Dorf zu Besuch bist und angesprochen wirst: 'Ich habe dein Spiel gesehen', und damit dann aber nicht die Partie gegen Dresden gemeint war, sondern die Wochen vorher gegen Bayern. Das war eine schöne Erfahrung, aber irgendwo war es auch nur ein Spiel", erinnerte er am Donnerstag in einer Medienrunde sich zurück.

Bei St. Pauli darf sich Voll auch mehr beweisen, als ihm lieb ist. Denn seine beiden Kollegen Vasilj und Sascha Burchert (34) kurieren noch ihre Verletzungen aus. "Das gehört zum Fußball dazu, das man gerne auch mal in der Sommerpause macht."

Und so kann der 23-Jährige davon ausgehen, dass er zumindest 60 Minuten am Freitag gegen Greuther Fürth im Testspiel zwischen den Pfosten stehen wird. "Spielzeiten tun immer gut, das habe ich auch die letzten zwei Jahre in Köln gemerkt", sagte er. "Es macht Spaß zu spielen und entsprechend freue ich mich auf die Testspiele, die ich bekomme."