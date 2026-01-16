FC St. Pauli: Das ist der Plan mit Winter-Neuzugang Tomoya Ando

Hamburg - Wann bekommt er seine Chance? Winter-Neuzugang Tomoya Ando (27) wartet noch auf sein Pflichtspiel-Debüt für den FC St. Pauli . Der Spielplan in den kommenden Wochen meint es nicht gut mit ihm.

Winter-Neuzugang Tomoya Ando (27) wartet noch auf sein Pflichtspiel-Debüt für den FC St. Pauli. © WITTERS

Im Testspiel gegen Werder Bremen durfte Ando schon einmal Millerntor-Luft schnuppern und legte direkt einen soliden Auftritt hin. Ansonsten musste sich der japanische Abwehrspieler beim einzigen Spiel, der Niederlage in Wolfsburg, mit einem Platz im Kader begnügen. Ein Umstand, der auch der witterungsbedingten Absage des Spiels gegen RB Leipzig geschuldet ist.

Dort hätte er, wie Trainer Alexander Blessin (52) andeutete, wohl auch schon einmal dem Kader angehört, doch bekanntlich kam es dazu nicht. Der Plan der Verantwortlichen wurde dadurch ein bisschen durcheinander gewürfelt. Eigentlich sollte Ando ein paar Minuten in Wolfsburg spielen, so die Überlegung.

Ob es dazu nun in den folgenden Partien kommt, bleibt fraglich. Denn zunächst steht das Highlight-Spiel beim BVB an, anschließend das Derby. Will man Ando in diesen Partien ohne Erfahrung reinschmeißen? Sein letzter Einsatz datiert immerhin vom 6. Dezember.

"Das ist eine gute Frage, wo ich auch die ganze Zeit am Überlegen bin, wie man ihm die Spielzeit geben kann", gestand Blessin. Der Trainer wolle die kommenden Tage abwarten und dann eine Entscheidung treffen.