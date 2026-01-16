FC St. Pauli: Das ist der Plan mit Winter-Neuzugang Tomoya Ando
Hamburg - Wann bekommt er seine Chance? Winter-Neuzugang Tomoya Ando (27) wartet noch auf sein Pflichtspiel-Debüt für den FC St. Pauli. Der Spielplan in den kommenden Wochen meint es nicht gut mit ihm.
Im Testspiel gegen Werder Bremen durfte Ando schon einmal Millerntor-Luft schnuppern und legte direkt einen soliden Auftritt hin. Ansonsten musste sich der japanische Abwehrspieler beim einzigen Spiel, der Niederlage in Wolfsburg, mit einem Platz im Kader begnügen. Ein Umstand, der auch der witterungsbedingten Absage des Spiels gegen RB Leipzig geschuldet ist.
Dort hätte er, wie Trainer Alexander Blessin (52) andeutete, wohl auch schon einmal dem Kader angehört, doch bekanntlich kam es dazu nicht. Der Plan der Verantwortlichen wurde dadurch ein bisschen durcheinander gewürfelt. Eigentlich sollte Ando ein paar Minuten in Wolfsburg spielen, so die Überlegung.
Ob es dazu nun in den folgenden Partien kommt, bleibt fraglich. Denn zunächst steht das Highlight-Spiel beim BVB an, anschließend das Derby. Will man Ando in diesen Partien ohne Erfahrung reinschmeißen? Sein letzter Einsatz datiert immerhin vom 6. Dezember.
"Das ist eine gute Frage, wo ich auch die ganze Zeit am Überlegen bin, wie man ihm die Spielzeit geben kann", gestand Blessin. Der Trainer wolle die kommenden Tage abwarten und dann eine Entscheidung treffen.
FC St. Pauli: Trainer Alexander Blessin bestätigt Tomoya Ando eine positive Entwicklung
"Ihm fehlt schon noch ein bisschen", erklärte der 52-Jährige. "Wir führen die ganze Zeit Gespräche, machen Video-Analyse, zeigen ihm bestimmte Szenen und arbeiten und besprechen das mit ihm nach."
Blessin bestätigte Ando aber eine positive Entwicklung, auch von der Physis her, nun gehe es darum, "dieses Fenster zu finden, wann wir ihm Spielzeit geben können". Ein bisschen müsse er noch grübeln.
Ando könnte in der Dreierkette im Zentrum spielen, so wie er es auch gegen Bremen getan hatte. Dann könnte Eric Smith (29) wieder im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Aber auch da sei noch keine Entscheidung getroffen, wie Blessin durchblicken ließ.
Titelfoto: WITTERS