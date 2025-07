FC St. Pauli im Trainingslager: Eiskalt! KSC geht gegen Kiezkicker baden

Torwarttrainer Sven Van Der Jeugt (44) macht immer wieder lautstark klar, was er von dem Quartett erwartet und was ihm nicht gefällt.

Guten Morgen aus Österreich! An Tag zwei strahlt die Sonne schon am Morgen über Flachau.

In der Medienrunde nach dem ersten Training machte FCSP-Coach Alexander Blessin Andeutungen zu Romeo Aigbekaen. © Alice Nägle/TAG24

Erst am Morgen wurde es kommuniziert, schon am Abend hat FCSP-Coach Blessin eine Antwort parat - oder zumindest eine Andeutung gemacht.

Nachdem Romeo Aigbekaen (20, Angreifer) überraschend nicht mit ins Trainingslager reiste, sondern zur U23-Mannschaft beordert wurde, war die Überraschung zunächst groß. An seiner Stelle durfte Regionalliga-Kader Mittelstürmer Oleg Skagun (20) in den Flieger nach Österreich steigen.

In der Medienrunde nach der ersten Einheit ließ Blessin ein wenig durchblicken, was der Grund dafür sein könnte: "Er ist jetzt bei der U23, trainiert da mit und alles weitere - dazu will ich mich jetzt gar nicht äußern. [...] Müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Wir haben ganz klar gesagt, wir sehen ihn als Möglichkeit, er soll Gas geben und jetzt müssen wir mal gucken, was da rauskommt."

Wie es im Trainingslager weitergeht, was sich Blessin vom Team erhofft und ob er in der intensiven Zeit auch mal abschalten kann, lest Ihr am Samstag auf TAG24.de.