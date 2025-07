FC St. Pauli im Trainingslager: Erster Härtetest gegen den KSC

An Tag drei im St.-Pauli-Trainingslager in Flachau bei Salzburg steht das erste Testspiel gegen den KSC an. TAG24 ist vor Ort mit dabei.

Von Alice Nägle

Flachau (Österreich) - Seit Freitag ist die Profi-Elf des FC St. Pauli zum zehntägigen Trainingslager im österreichischen Flachau bei Salzburg zu Gast. Am Sonntag steht für die Kiezkicker das erste Testspiel gegen den Karlsruher SC an. TAG24 ist für Euch vor Ort dabei!

Bei starker Hitze absolvierten die Kiezkicker ihre zweite Trainingseinheit am Samstagvormittag auf dem Rasen des USC Flachau. © Alice Nägle/TAG24 Seit Freitag gastiert das Team von Cheftrainer Alexander Blessin (52) für sein Sommertrainingslager auf den Platz des USC Flachau. Nach zwei Tagen intensiven Trainings steht am heutigen Sonntag das erste Testspiel an. Um 16 Uhr geht es in zweimal 60 Minuten gegen das Team von KSC-Trainer Christian Eichner (42) in Saalfelden auf den Platz. Insgesamt verbringen die Kiezkicker zehn Tage in Österreich, um sich auf die anstehende Bundesliga-Saison vorzubereiten. Ein weiteres Testspiel folgt gegen OGC Nizza am 26. Juli um 15 Uhr. Neben altbekannten Gesichtern sind auch viele neue Spieler in Flachau dabei.

20. Juli, 9.55 Uhr: Mit dem Rad zur Aktivierung vor dem Testspiel

Gegen 9.50 Uhr flitzten die Kiezkicker auf ihren Bikes am Apartment unserer Reporterin vorbei in Richtung Sportplatz. Wie von Trainer Alexander Blessin angekündigt wird es eine kleine Aktivierung geben, um sich auf das Testspiel am Nachmittag vorzubereiten.

Auf den Bikes zum Sportplatz für eine kleine Aktivierung am Morgen. © Alice Nägle/TAG24

20. Juli, 9 Uhr: Testspiel-Tag gegen den Karlsruher SC

Am dritten Tag des Trainingslagers steht der erste Härtetest für die Mannschaft von Alexander Blessin an. In einem zweimal 60-minütigen Testspiel gegen den Karlsruher SC wird sich zeigen, inwiefern die Dynamik im Team funktioniert und an welchen Abläufen es noch zu schrauben gilt. Das Match wird um 16 Uhr in der Saalfelden-Arena in Saalfelden am Steinernen Meer angepfiffen.

Das letzte Pflichtspiel gegen den KSC absolvierte St. Pauli am 6. April 2024. © Michael Schwartz/dpa

19. Juli, 14.30 Uhr: Tag zwei ohne Eric Smith

Am gestrigen Freitagnachmittag verließ Eric Smith (28) den Trainingsplatz und hielt sich den Bauch. Auch bei der Einheit am Samstag war der Schwede nicht dabei. Grund für seine Abwesenheit sei höchstwahrscheinlich ein Infekt. "Er ist krank", sagte Patrick Gensing (50, Leiter der Medienabteilung) gegenüber TAG24. Was es genau ist, wisse man derzeit nicht. Etwas Muskuläres auf jeden Fall nicht. Am Samstag habe sich Smith aber jedenfalls schon etwas besser gefühlt. Bei der zweiten Einheit auf dem Rasen des USC Flachau am Nachmittag, die nicht öffentlich stattfinden wird, wird er aber weiterhin noch fehlen, heißt es.

Eric Smith (28) ist krank und kann derzeit nicht trainieren. © WITTERS

19. Juli, 14.15 Uhr: So fühlt sich Jackson Irvine im Camp

In der Presserunde verriet Kapitän Jackson Irvine, wie er sich fühlt. © Alice Nägle/TAG24 Er trainiert wegen der Genesung seiner Fußverletzung (Haarriss) nur am Rand oder macht im Kraftraum seine Übungen: Kapitän Jackson Irvine. In der Presserunde nach der Trainingseinheit am Samstagvormittag hat er verraten, wie es sich anfühlt, dabei zu sein, aber nicht mit der Mannschaft trainieren zu können. "Ich bin zwar noch ein bisschen außen vor, aber allein schon im Hotel zu sein - man isst gemeinsam drei Mahlzeiten am Tag, verbringt Zeit miteinander - das ist so wichtig für meine Stimmung. Und ich glaube, das hilft auch meiner Reha, hier mit den Spielern zu sein und ihnen ein bisschen was mitzugeben." FC St. Pauli FC St. Pauli: So will Mathias Pereira Lage seinem neuen Verein helfen FC St. Pauli St.-Pauli-Neuzugänge treffen im Testspiel und besiegeln klares Ergebnis Gerade in Hinblick auf die vielen Neuen im Team sehe er es "als großes Plus, diese Woche hier sein zu können". Wie der Australier außerdem seine aktuelle Lage als Kapitän und die (neue) Dynamik im Team einschätzt, wie sein Genesungsprozess verläuft und was die frische Bergluft damit zu tun hat, lest Ihr um 18 Uhr auf TAG24.de.

19. Juli, 11.45 Uhr: Zweikampf-Einheit und knallhartes Torhüter-Training

Während die Feldspieler in Kleingruppen - wie von Blessin angekündigt -Zweikämpfe üben, absolvieren die vier Torhüter Nikola Vasilj, Simon Spari, Ben Voll (24) und Kevin Jendrzej (20, 1. Torwart der 2. Mannschaft) ein knallhartes Training auf dem zweiten Rasen. Torwarttrainer Sven Van Der Jeugt (44) macht immer wieder lautstark klar, was er von dem Quartett erwartet und was ihm nicht gefällt.

19. Juli, 11.30 Uhr: Sprinttraining bei 30 Grad

Trotz 30 Grad ist Sprinttraining angesagt. In verschiedenen Gruppen müssen die Kiezkicker auf knapp 50 Metern auf 80 Prozent beschleunigen. Wegen der Hitze plant das Trainerteam aber auch genügend Trinkpausen ein.

Bei brütender Hitze müssen die Kiezkicker in verschiedenen Gruppen sprinten. © Alice Nägle/TAG24

19. Juli, 10.55 Uhr: Warmlaufen bei Hitze

Während sich alle Feldspieler auf dem Nebenplatz aufwärmen, trainieren die Torhüter auf dem großen Feld. Ob die Aufwärmübungen wirklich nötig sind? Schließlich knallt die Sonne ordentlich und es gibt keinen Schatten. Für die Muskeln allerdings sicherlich. Heute ist auf jeden Fall Schwitzen angesagt.

Die Torhüter wärmen sich auf dem Hauptfeld auf. © Alice Nägle/TAG24

19. Juli, 9.45: St.-Pauli-Trainingslager Tag zwei beginnt

Guten Morgen aus Österreich! An Tag zwei strahlt die Sonne schon am Morgen über Flachau. Es wird heiß: Bis zu 27 Grad sind gemeldet und die Kiezkicker dürfen ab 10.30 Uhr bei der ersten Trainingseinheit des Tages schwitzen. TAG24 ist auch heute wieder für Euch vor Ort. Eine zweite Session ist am Nachmittag geplant. Diese wird aber nicht öffentlich stattfinden.

Der Platz an Tag zwei ist angerichtet. Die Sonne brutzelt bereits ordentlich. © Alice Nägle/TAG24

18. Juli, 19.15 Uhr: Alexander Blessin beantwortet Frage nach Romeo Aigbekaen

In der Medienrunde nach dem ersten Training machte FCSP-Coach Alexander Blessin Andeutungen zu Romeo Aigbekaen. © Alice Nägle/TAG24 Erst am Morgen wurde es kommuniziert, schon am Abend hat FCSP-Coach Blessin eine Antwort parat - oder zumindest eine Andeutung gemacht. Nachdem Romeo Aigbekaen (20, Angreifer) überraschend nicht mit ins Trainingslager reiste, sondern zur U23-Mannschaft beordert wurde, war die Überraschung zunächst groß. An seiner Stelle durfte Regionalliga-Kader Mittelstürmer Oleg Skagun (20) in den Flieger nach Österreich steigen. In der Medienrunde nach der ersten Einheit ließ Blessin ein wenig durchblicken, was der Grund dafür sein könnte: "Er ist jetzt bei der U23, trainiert da mit und alles weitere - dazu will ich mich jetzt gar nicht äußern. [...] Müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Wir haben ganz klar gesagt, wir sehen ihn als Möglichkeit, er soll Gas geben und jetzt müssen wir mal gucken, was da rauskommt." Wie es im Trainingslager weitergeht, was sich Blessin vom Team erhofft und ob er in der intensiven Zeit auch mal abschalten kann, lest Ihr am Samstag auf TAG24.de.

18. Juli, 18 Uhr: Erster Trainingstag endet mit Schüssen aufs Tor

Mit Schüssen aufs Tor endet das Training an Tag eins für den FC St. Pauli. Die Keeper Nikola Vasilj (29) und Simon Spari (23) flanken nacheinander auf die Feldspieler, während der jeweils andere im Tor versucht, die Bälle der Spieler zu halten. Cheftrainer Alexander Blessin steht mit ein wenig Abstand dahinter und analysiert.

Mit Schüssen aufs Tor endet das Training an Tag eins für den FC St. Pauli. © Alice Nägle/TAG24

18. Juli, 17.35 Uhr: Elf gegen Elf

Alexander Blessin lässt spielen! In gelben und orangen Leibchen schickt der Trainer seine Mannschaft in einem flinken und immer jeweils kurzen Elf-gegen-Elf über den Rasen. Zwei Spieler tragen ein weißes Leibchen und agieren als "neutrale" Passpartner an der Seite.

In einem Elf-gegen-Elf inklusive zweier "neutraler" Spieler (weißes Leibchen) schickt Trainer Alexander Blessin seine Mannschaft über den Rasen. © Alice Nägle/TAG24

18. Juli, 17.15 Uhr: Erstes Training des FC St. Pauli gestartet

Seit 16.45 Uhr etwa läuft das erste Training der Kiezkicker. Während seine Teamkollegen nach der ersten Einheit mit Ball Sprints auf dem Nebenplatz absolvieren müssen, macht Kapitän Jackson Irvine brav seine Reha-Übungen am Rand des Grüns. Auch Verteidiger Karol Mets (32) muss sich verletzungsbedingt (Knie-OP) mit Dehnübungen auf einer Yoga-Matte begnügen.

Der noch verletzte Jackson Irvine (32) macht abseits des Rasens seine Reha-Übungen. © Alice Nägle/TAG24

18. Juli, 16.35 Uhr: Gleich startet die erste Einheit

Noch bevor das Training richtig losgeht, treffen die ersten Fans ein. Die Kiezkicker beginnen die Session nach diesem bereits langen Tag mit einer Runde Yoga.

Nach der langen Anreise erst mal eine Yoga-Session. © WITTERS

Der USC Flachau begrüßt den FC St. Pauli auf seinem Trainingsgelände. © Alice Nägle/TAG24

18. Juli, 16 Uhr: Auf den Sattel, fertig, los!

In den violettfarbenen Trainingsshirts geht es für die Blessin-Elf mit dem Fahrrad zum Training. Die erste öffentliche Einheit startet bei strahlendem Sonnenschein gegen 16.45 Uhr.

Auf dem Fahrrad geht es für die Kiezkicker zur ersten Trainingseinheit. © Alice Nägle/TAG24

18. Juli, 15.15 Uhr: Erste Einheit steht an, Kapitän Irvine mit dabei

In knapp eineinhalb Stunden betritt die Mannschaft des Kiezklubs zum ersten Mal das Trainingsgelände des USC Flachau. Auch Kapitän Jackson Irvine (32), der sich nach seiner Fuß-Operation (Haarriss) noch im Regenerationsprozess befindet, ist nach Österreich mitgereist. Während die Mannschaft unter anderem taktische Einheiten absolvieren wird, steht für den 32-Jährigen zumindest ein individuelles Training an. Neuzugang und Teamkollege Ricky Jade Jones (22) hingegen ist gar nicht dabei. Nach seiner Verletzung im Testspiel gegen die SV Drochtersen/Assel muss sich der Stürmer am Montag zunächst einer Schulter-OP unterziehen.



Kapitän Jackson Irvine (32) ist ins Trainingslager mitgereist. Er wird individuelle Einheiten absolvieren. © WITTERS

18. Juli, 12.30 Uhr: Der Bus ist am Hotel angekommen

Die Spieler und das Team sind mit dem Bus in ihrem Hotel in Flachau angekommen. Die Hamburger nächtigen für die nächsten zehn Tage im "DIPS & DROPS".

Der Mannschaftsbus ist am "DIPS & DROPS"-Sporthotel in Flachau angekommen. © Alice Nägle/TAG24

18. Juli, 10.15 Uhr: Boys in Brown in Salzburg gelandet

Der Flieger der Kiezkicker ist sicher in Salzburg gelandet. Mit dem Bus geht es nun weiter ins knapp eine Stunde entfernte Flachau. Um 16.45 Uhr steht die erste Trainingseinheit auf dem Plan.

Mit diesem Selfie aus dem Flugzeug verabschiedeten sich die Spieler aus Hamburg in Richtung Österreich. © Screenshot Instagram/fcstpauli

18. Juli, 9 Uhr: Die Reise geht los