FC St. Pauli im Trainingslager: So lief die Einheit an Tag eins

Flachau (Österreich) - Am Freitag beginnt für die Profi-Elf des FC St. Pauli das zehntägige Trainingslager im österreichischen Flachau bei Salzburg. Die erste Einheit auf dem Platz läuft. TAG24 ist für Euch vor Ort dabei!

Alles in Kürze

Zwei Testspiele gegen den Karlsruher SC sowie OGC Nizza stehen im Rahmen des Trainingslagers außerdem an.

Insgesamt verbringen die Kiezkicker zehn Tage in Österreich, um sich auf die anstehende Bundesliga-Saison vorzubereiten.

Bereits am Tag der Anreise wird das Team von Cheftrainer Alexander Blessin (52) die erste Trainingseinheit auf dem Platz des USC Flachau absolvieren. Seit 16.45 Uhr läuft das erste Training.

Mit Schüssen aufs Tor endet das Training an Tag eins für den FC St. Pauli.

Alexander Blessin lässt spielen!

In gelben und orangen Leibchen schickt der Trainer seine Mannschaft in einem flinken und immer jeweils kurzen Elf-gegen-Elf über den Rasen. Zwei Spieler tragen ein weißes Leibchen und agieren als "neutrale" Passpartner an der Seite.