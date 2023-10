FC St. Pauli: Irvine und Metcalfe mit Highlight, Trio vor EM-Aus

Beim FC St. Pauli ist Manolis Saliakas (27, r.) gesetzt, bei der griechischen Nationalmannschaft blieb er trotz Nominierung außen vor. © Marcus Brandt/dpa

Manolis Saliakas (27) war zum ersten Mal seit knapp zwei Jahren wieder für die griechische Nationalmannschaft nominiert worden. Die Freude darüber war groß. Während er beim 2:0-Sieg über Irland noch 90 Minuten auf der Bank sitzen durfte, hatte er es beim wohl vorentscheidenden Spiel gegen die Niederlande nicht in den Kader geschafft. Von der Tribüne aus musste er mitansehen, wie Liverpool-Star Virgil van Dijk in der 93. Minute den Siegtreffer für Oranje erzielte.

Durch die Niederlage rutschten die Griechen auf den dritten Rang zurück und müssen nun hoffen, dass die punktgleiche Niederlande, die ein Spiel weniger als der Europameister von 2004 hat, aus den Partien gegen Irland und Gibraltar nicht mehr als drei Zähler holt.

Ähnlich erging es Nikola Vasilj (27). Der Keeper schmorte, wie schon so oft in der Vergangenheit, ebenfalls auf der Bank.

Nach dem 2:0-Pflichterfolg in Liechtenstein setzte es vor heimischem Publikum am Montagabend eine 0:5-Packung gegen Portugal, bei der alle Treffer bereits in der ersten Halbzeit gefallen waren. Unter anderem traf Cristiano Ronaldo (38) per Doppelpack. Für Bosnien ist der EM-Zug damit endgültig abgefahren.