FC St. Pauli: Saliakas erstmals seit 2021 für Nationalmannschaft nominiert, Irvine und Metcalfe vor Highlight

Manolis Saliakas (27, r.) vom FC St. Pauli wurde erstmals seit zwei Jahren wieder für die griechische Nationalmannschaft nominiert. © IMAGO / Just Pictures

Besonders überraschend dürfte die Nominierung für Manolis Saliakas (27) gekommen sein: Erstmals seit November 2021 steht der Rechtsverteidiger wieder im Aufgebot der griechischen Nationalmannschaft. Bislang hat es der 27-Jährige auf zwei Länderspiele, beide im Jahr 2021, gebracht.

Mit seinen konstant guten Leistungen bei St. Pauli hat Saliakas aber Eindruck hinterlassen und hofft in den anstehenden Spielen auf weitere Einsätze für die Helenen.

In der EM-Quali trifft der Europameister von 2004 als Dritter am Freitagabend (13. Oktober, 20.45 Uhr) zunächst auf den punktgleichen Verfolger Irland. Drei Tage später (16. Oktober, 20.45 Uhr) ist der Zweite Niederlande (ebenfalls neun Punkte) zu Gast in Nea Filadelfia.

Für Torwart Nikola Vasilj (27) stehen ebenfalls zwei EM-Quali-Spiele an. Freitag (20.45 Uhr) wird ein Sieg gegen den abgeschlagenen Letzten Lichtenstein erwartet, ehe am Montag (20.45 Uhr) das Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Portugal ansteht.

In der gleichen Gruppe ist auch Danel Sinani (26) mit der luxemburgischen Auswahl gefordert. Als Dritter dürfen sie sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation machen. Dafür werden gegen Island am Freitagabend (20.45 Uhr) und am Montag (20.45 Uhr) gegen den Zweiten Slowakei zwei Siege benötigt.