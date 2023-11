FC St. Pauli: Mets mit nächster Pleite, Sinani fliegt nach fünf Minuten

Während Torwart Nikola Vasilj (27) beim FC St. Pauli unangefochten ist, muss er bei der Nationalmannschaft mit dem Platz auf der Bank vorliebnehmen. © Marcus Brandt/dpa

Torwart Nikola Vasilj (27) musste nach der herben 1:4-Pleite am Donnerstag gegen Luxemburg die Partie von Bosnien-Herzegowina gegen die Slowakei von der Bank aus ansehen.

Trotz einer 1:0-Führung verlor sein Team am Ende mit 1:2. Den entscheidenden Treffer kassierten die Bosnier in Unterzahl (71. Minute).

Die Qualifikation verlief für Vasilj und seine Nation mehr als enttäuschend. Der 27-Jährige kam nur in zwei Partien zum Einsatz, zudem holte die Mannschaft von Trainer Savo Milosevic (50) nur magere neun Zähler und belegte in der Endabrechnung der Gruppe J nur den fünften Rang.

Deutlich besser schnitt dagegen Luxemburg ab. Mit 17 Punkten - so vielen wie noch nie - belegte das Team um Danel Sinani (26) Platz drei und verpasste die EM-Qualifikation nur denkbar knapp.

Das abschließende Gruppenspiel gegen Liechtenstein war für den Offensivspieler bereits nach fünf Minuten beendet. Nach einem rüden Foul, bei dem er deutlich zu spät kam und seinem Gegenspieler mit der offenen Sohle am Sprunggelenk traf, sah er die Rote Karte. Am Ende konnte er dennoch jubeln. Gerson Rodriguez (28) erzielte in der 69. Minuten den Siegtreffer.