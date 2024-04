FC St. Pauli nach Elversberg-Pleite enttäuscht: "Eine der bittersten Niederlagen"

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) war nach der Niederlage sichtlich angefressen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Erstmals unter Trainer Fabian Hürzeler (31) kassierten die Kiezkicker vier Gegentore in einer Halbzeit, zudem setzte es am Sonntag die erste Heim-Niederlage der Saison und die zweite Pleite in Folge.

"Das war nicht gut genug", gab Eric Smith (27) offen zu. "Wir haben es nicht verdient, dass Spiel zu gewinnen."

In erster Linie lag dies an der Mannschaft selbst, die nicht die nötige Ruhe fand, sich viel zu viele Fehler leistete und so den Gegner stark machte. "Wir waren mental einfach nicht da", ärgerte sich der Schwede. "Wenn wir so rausgehen, ist es zu wenig. Darüber müssen wir reden."

Andererseits lag die schlechte Leistung aber auch am Gast aus Elversberg, der sich trotz Ergebniskrise keineswegs versteckte und mutig mitspielte. "Wir haben viel zu einfach die Bälle verloren, waren im Pressing nicht gut und auch die Konterabsicherung war nicht gut", erklärte Kapitän Jackson Irvine (31).

Dennoch gingen die Boys in brown noch vor der Halbzeit durch einen Treffer von Johannes Eggestein (25, 39. Minute) in Führung. "Das sollte uns eigentlich Selbstvertrauen geben", meinte Hürzeler. Doch dem war nicht so. Schon unmittelbar nach der Pause glich Elversberg aus (52.). "Das Tor entsteht aus dem Nichts. Das ist ein langer Ball, den wir weg verteidigen können", sagte der 31-Jährige.