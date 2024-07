FC St. Pauli startet in die Vorbereitung: Alles Wichtige zum Trainingsstart

Hamburg - Endlich geht es wieder los! Der FC St. Pauli startet am Montag (11 Uhr) in die Vorbereitung auf die neue Saison. Neben dem neuen Trainer Alexander Blessin (51) sind auch zwei neue Profis mit dabei. TAG24 hat alles Wichtige für Euch auf einen Blick zusammengefasst.

Top-Scorer Marcel Hartel (28) wollte seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und schloss sich nun St. Louis City in der nordamerikanischen MLS an. Youngster und U17-Welt- und Europameister Eric da Silva Moreira (18) suchte ebenfalls eine neue Herausforderung und wechselte für 1,5 Millionen Euro zu Nottingham Forest in die Premier League.

Neu-Trainer Alexander Blessin (51) kann zum Trainingsauftakt alle Profis begrüßen. © Marcus Brandt/dpa

Wer fehlt beim Trainingsauftakt?



Alle Profis sind dabei, auch die Nationalspieler sind bereits wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Wie sieht der Sommerfahrplan aus?



Der Vorbereitungsplan steht so gut wie fest. Die Kiezkicker bestreiten insgesamt sechs Testspiele, bevor Mitte August die erste Runde im DFB-Pokal beim Halleschen FC ansteht.



Der Bundesliga-Aufsteiger startet gegen den Bremer SV (13. Juli, 15 Uhr, Malente), ehe während des Trainingslagers die Partien gegen Greuther Fürth (19. Juli, 18 Uhr, Kufstein), Slaven Belupo (24. Juli, 12 Uhr, Wörgl) und Olympique Lyon (24. Juli, 18 Uhr, Schwaz) anstehen.

Nach der Rückkehr nach Hamburg steigt das Team wieder in den Flieger und tritt am 3. August bei Norwich City an (Anpfiff noch offen). Die Generalprobe steigt gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo (9. August, 18.30 Uhr) am Millerntor.