St. Pauli: Vereinsloser Max Kruse vor Sensations-Rückkehr?

Grundsätzlich wolle er nichts ablehnen und sich "mit allem beschäftigen, was kommt", unterstrich der ehemalige Nationalspieler (14 Länderspiele/vier Tore).

Die Zeit für ein Karriereende sei aus seiner Sicht aber eigentlich noch nicht gekommen: "Ich bin in der Lage, wenn man sechs Wochen Vorbereitung hat, mich fit zu bekommen – so fit, dass ich dann 90 Minuten auf dem Platz stehen kann."

Erst am vergangenen Samstag lief der 35-Jährige am Millerntor-Stadion auf - er war Teil des Abschiedsspiels von FCSP-Legende Jan-Philipp "Schnecke" Kalla (36), hatte vor mehr als 10.000 Zuschauern mächtig Spaß.

Wie die Braun-Weißen selbst angesichts der Fokussierung auf junge, entwicklungsfähige Spieler einem Engagement des schlitzohrigen Angreifers gegenüberstehen, ist unklar.

Klar ist aber, dass ein Max Kruse in einer einigermaßen guten körperlichen Verfassung so ziemlich jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde - vielleicht kehrt der 35-Jährige also schon bald wieder ans Millerntor zurück...