FCSP-Blog: Eintracht-Star lobt St.-Pauli-Profi nach direktem Duell

St.-Pauli-Blog: Hauke Wahl hatte Jonathan Burkardt beim 0:0 voll im Griff. Nach der Partie war der Frankfurt-Star voll des Lobes für seinen Gegenspieler.

Hamburg - Der FC St. Pauli hat durch das 0:0 gegen Eintracht Frankfurt einen weiteren wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Sorgen bereiteten nach der Partie Manolis Saliakas und James Sands, ein dickes Lob gab es hingegen für Hauke Wahl. In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.

10. März, 11 Uhr: Jonathan Burkardt lobt Hauke Wahl nach Duell

St. Paulis Verteidiger Hauke Wahl (31) hatte Gegenspieler Jonathan Burkardt (25) beim 0:0 voll im Griff. Nach der Partie fand der Eintracht-Star lobende Worte. "Es ist sehr unangenehm gegen ihn spielen", erklärte Burkardt am DAZN-Mikro und nannte auch gleich mehrere Gründe: "Er ist immer auf dem Sprung, immer im Rücken, körperlich sehr stark. Er hat mich sehr gut im Griff gehabt." Das Lob gab Wahl postwendend zurück: "Es ist ein unfassbarer Stürmer. Ich glaube, einer der besten deutschen Stürmer, die wir haben. Ich hasse es echt gegen ihn zu spielen, ehrlich, muss ich sagen."

Frankfurt-Stürmer Jonathan Burkardt (25, r) war nach dem direkten Duell mit St. Paulis Hauke Wahl (31) voll des Lobes. © IMAGO / Oliver Ruhnke

9. März, 19 Uhr: Nikola Vasilj dankt Vorderleuten für ruhigen Nachmittag

Nikola Vasilj (30) erlebte beim torlosen Remis gegen Eintracht Frankfurt einen eher ruhigen Nachmittag. "Ich hatte nicht wirklich viel zu tun, aber das ist ein Verdienst der gesamten Mannschaft, die einen tollen Defensiv-Job gemacht hat", lobte der St.-Pauli-Keeper seine Vorderleute. Und wenn der 30-Jährige dann mal doch gefordert war, war er zur Stelle. Am Freitag wartet mit der Partie in Gladbach der nächste Abstiegskracher. "Wir müssen das zuletzt hohe Niveau halten. Besonders das nächste Spiel gegen den direkten Rivalen Mönchengladbach ist sehr wichtig. Sie sind in Reichweite, nur einen Punkt entfernt. Letztlich ist seit Jahresbeginn jedes Spiel für uns ein Finale", machte er deutlich. Vasilj selbst kann mit einem weiteren Zu-Null-Spiel einen neuen Rekord aufstellen. Aktuell steht er bei 208 Minuten ohne Gegentor, sein Bestwert liegt bei 287 Minuten.

Nikola Vasilj (30) hielt zum zweiten Mal in Folge seinen Kasten sauber. © Imago / Eibner

9. März, 14 Uhr: David Nemeth und Andréas Hountondji stehen kurz vor der Rückkehr

Sie stehen kurz vor der Rückkehr! Stürmer Andréas Hountondji (23) und Abwehrspieler David Nemeth (24) mischen beim FC St. Pauli schon wieder ordentlich auf dem Trainingsplatz mit, demnächst winkt ihnen wohl auch schon wieder ein bisschen Spielzeit. "Andréas hat jetzt noch mal eine Woche, das tut ihm gut. Wenngleich es nur eine kurze Woche ist. Im Training hat er bereits gute Aktionen gehabt", erklärte Trainer Alexander Blessin (52). Einen Kurzeinsatz des Angreifers am Freitag bei Borussia Mönchengladbach wollte er nicht ausschließen, eine Rückkehr steht aber unmittelbar bevor. Ähnliches gilt auch für Nemeth, der wohl aber zunächst Spielpraxis bei der arg vom Abstieg bedrohten U23 in der Regionalliga sammeln soll. "Wir müssen mal gucken, wie diese Woche verläuft, dann ergibt es schon Sinn, ihn spielen zu lassen", so Blessin.

David Nemeth (24, l.) und Andréas Hountondji (23) stehen beim FC St. Pauli kurz vor der Rückkehr. © Fotomontage: Christian Charisius/dpa (2)

9. März, 8.28 Uhr: Manolis Saliakas und James Sands drohen auszufallen

Das sah nicht gut aus! Der FC St. Pauli bangt nach dem torlosen Remis gegen Eintracht Frankfurt um zwei Profis. Kurz nach der Halbzeit musste Manolis Saliakas (29) vom Platz, der Grieche hatte sich nach einem Sprint an den Oberschenkel gefasst. "Ich fühle mich nicht okay. Wir müssen mal sehen, was genau passiert ist. Als ich im Sprint war, habe ich plötzlich im Oberschenkel etwas gespürt", erklärte er nach der Partie. Trainer Alexander Blessin (52) sagte dazu: "Das sah nicht so gut ist, ich denke, dass es was Strukturelles ist." Dies würde bedeuten, dass Saliakas mehrere Wochen ausfällt. Ein bisschen besser sieht es wohl bei James Sands (25) aus. "Jimmy ist nur umgeknickt, aber da müssen wir schauen, was es genau ist", hielt sich Blessin noch etwas zurück. Der Mittelfeldspieler musste nach Spielende allerdings beim Gang in die Kabine von einem Betreuer gestützt werden.

Manolis Saliakas (29) musste kurz nach der Halbzeit ausgewechselt werden. © Imago / Eibner

8. März, 12.30 Uhr: Felix Zwayer pfeift das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt

Wenn das mal kein schlechtes Omen ist. Felix Zwayer (44) wird am Sonntag das Heimspiel des FC St. Pauli gegen EIntracht Frankfurt pfeifen. An die letzten Partien haben die Kiezkicker keine guten Erinnerungen. Insgesamt leitete der gebürtige Berliner 25 Partien der Braun-Weißen, acht konnten gewonnen werden, neun gingen hingegen verloren. Bei den letzten drei Begegnungen unter seiner Leitung verließ St. Pauli den Platz als Verlierer, zum letzten Mal Ende November bei der 1:3-Niederlage bei den Bayern. Bei den Frankfurtern sieht es ein wenig anders aus. 44 Einsätze hatte Zwayer dort, die zweitmeisten seiner Laufbahn. Von denen konnte die Eintracht 18 gewinnen und verlor nur 15. In dieser Saison kam er bei der SGE noch nicht zum Einsatz.

Felix Zwayer (44) leitet die Partie am Sonntag zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt. © Jan Woitas/dpa

8. März, 8 Uhr: St. Pauli geht dezimiert ins Spiel gegen Frankfurt

Der FC St. Pauli muss am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt auf zahlreiche Spieler verzichten. Neben David Nemeth (24) stehen Trainer Alexander Blessin (52) drei weitere Akteure nicht zu Verfügung. "Mathias Rasmussen (28) wird erneut ausfallen, er war diese Woche nur laufen", erklärte er. "Bei Karol Mets (32) wird es diese und auch nächste Woche noch nichts." Fehlen wird auch Andréas Hountondji (23), auch wenn es bei dem Angreifer schon deutlich besser aussieht. "Die Test sind gut verlaufen, wir konnten ihn sehr gut aufbelasten. Er hat keine Schmerzen, bei ihm haben wir ein gutes Gefühl. Ich bin sicher, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir wieder auf ihn zurückgreifen können", so Blessin. Mit dabei ist gegen Frankfurt wieder Tomoya Ando (27), der in der Vorwoche gegen Hoffenheim noch gefehlt hatte.

Karol Mets (32) wird gegen Eintracht Frankfurt fehlen. © Harry Langer/dpa

6. März, 15.24 Uhr: Eric Smith ist zum zweiten Mal Vater geworden

Eric Smith (29) fehlte in den vergangenen Tagen beim FC St. Pauli auf dem Trainingsplatz, nun ist auch der Grund bekannt. Wie der Schwede am Freitagnachmittag auf seinem Instagram-Profil mitteilte, ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Somit dürfte er am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt wieder zur Verfügung stehen.

Eric Smith (29) ist in dieser Woche zum zweiten Mal Vater geworden. © Swen Pförtner/dpa

5. März, 12.32 Uhr: St. Pauli empfängt Bayern München zum Topspiel

FCSP-Fans aufgepasst: Die DFL hat am Donnerstag die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 zeitgenau terminiert. St. Pauli darf einmal am Freitag, einmal am Samstag und einmal am Sonntag ran. Die Spiele in der Übersicht: Sonntag, 5. April (15.30 Uhr): 1. FC Union Berlin vs. FC St. Pauli

Samstag, 11. April (18.30 Uhr): FC St. Pauli vs. FC Bayern München

Freitag, 17. April (20.30 Uhr): FC St. Pauli vs. 1. FC Köln

Das Hinspiel gegen den FC Bayern verlor der FC St. Pauli auf dramatische Art und Weise. Gelingt im Rückspiel die Überraschung? © Sven Hoppe/dpa

4. März, 12 Uhr: Karol Mets fällt auf unbestimmte Zeit aus

Bittere Nachricht für den FC St. Pauli! Die Kiezkicker müssen vorerst auf Karol Mets (33) verzichten. Wie der Verein bekannt gab, hat sich der Abwehrspieler beim Auswärtssieg in Hoffenheim eine Verletzung in der linken Wade zugezogen. Damit fällt er auf unbestimmte Zeit aus. Besonders bitter: Mets hatte sich Anfang der Saison nach hartnäckigen Patellasehnenprobleme erst wieder zurück gekämpft und Mitte Oktober sein Comeback gefeiert. Alternativen stehen Trainer Alexander Blessin (52) aber genug zur Verfügung. Neben Lars Ritzka (27), der Mets bereits in der zweiten Halbzeit ersetzt hatte, können auch Adam Dzwigala (30) oder Tomoya Ando (27) die Position spielen.

Karol Mets (33) wird dem FC St. Pauli auf unbestimmte Zeit fehlen. © Harry Langer/dpa

4. März, 7.40 Uhr: Längste Siegesserie des FC St. Pauli liegt schon länger zurück

Mit zwei Siegen am Stück hat sich der FC St. Pauli etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und ist auf Tabellenplatz 15 geklettert. Am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt wollen die Kiezkicker nachlegen. Doch wann waren sie zuletzt so erfolgreich? Drei Dreier in Serie gelang St. Pauli zuletzt in der Saison 2010/11 feierte. Die Siege gegen Köln, den HSV und Gladbach waren am Ende aber bedeutungslos, das Team stieg seinerzeit ab. Den längsten Siegeszug feierte der Kiezklub mit vier gewonnen Partien in Folge in der Spielzeit 1989/90. Gegen den BVB, Nürnberg, Gladbach und Homburg konnte gewonnen werden. Es war die Grundlage für einen am Ende zehnten Tabellenplatz. Eine Saison zuvor schaffte es St. Pauli sogar elf Begegnungen in Folge ohne Niederlage zu bleiben. Dabei gelangen drei Siege und acht Unentschieden.

Der FC St. Pauli fuhr zuletzt zwei Siege am Stück ein. Eine noch erfolgreiche Serie liegt schon lange zurück. © Heiko Becker/dpa

3. März, 11 Uhr: Darum verließ Philipp Treu den FC St. Pauli

Mit dem FC St. Pauli feierte Philipp Treu (25) zwei große Erfolge: den Aufstieg in die erste Liga und in der Folgesaison den Klassenerhalt. Dennoch wechselte er im Sommer zurück zum SC Freiburg. Im Interview mit transfermarkt.de erklärte der 25-Jährige seine Entscheidung. "Für mich war nach dem sehr guten Zweitliga-Jahr und dem richtig stabilen Erstliga-Jahr klar: Jetzt muss der nächste Schritt kommen", erklärte Treu. "Ich habe mir Gedanken gemacht, auch über die Option, vielleicht bei St. Pauli zu bleiben." Doch der Außenspieler wollte zu einem größeren Bundesliga-Verein wechseln, der sogar europäisch spielt. Den Schritt zu den Kiezkickern bereute er aber keineswegs. "Ich habe mich bewusst für den FC St. Pauli entscheiden. Der Sprung von der dritten in die erste Liga und ins internationale Geschäft war mir einfach ein bisschen zu groß. Deswegen bin ich zu einem sehr ambitionierten Zweitligisten gewechselt. So wie es gelaufen ist, war es perfekt. Vom Aufstieg mit St. Pauli in die Bundesliga könnte ich eines Tages den Kindern erzählen. Danach haben wir auch noch die Klasse gehalten, das war schon sehr besonders." Mittlerweile hat sich Treu auch beim Sportclub einen Stammplatz erkämpft und dürfte sich besonders auf seine Rückkehr am 22. März ans Millerntor freuen.

Nach zwei Jahren verließ Philipp Treu (25, r) im Sommer den FC St. Pauli und kehrte zum SC Freiburg zurück. © Imago / Eibner

1. März, 14 Uhr: So ordnet Hauke Wahl den Sieg in Hoffenheim ein

Nach dem Sieg gegen Werder Bremen in der Vorwoche wollte der FC St. Pauli bei der TSG Hoffenheim nachlegen. Dies gelang den Kiezkickern mit Bravour. "Ich bin sehr erleichtert. Es war extrem wichtig, den ersten Auswärtssieg außerhalb Hamburgs zu holen, besonders in unserer Situation", erklärte Abwehrspieler Hauke Wahl (31). Mit dem Sieg zeigten die Kiezkicker einmal mehr, dass sie auch gegen die Topteams der Liga mithalten und was holen können - schließlich ist die TSG Tabellendritter und hatte zuvor acht Heimspiele in Folge gewonnen. Zwar hatte St. Pauli in der ersten Halbzeit einige Momente zu überstehen, kam aber selbst immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. "Wir haben es geschafft, ihnen immer wieder wehzutun. Das 1:0 kurz vor dem Pausenpfiff war extrem wichtig", so der 31-Jährige. In der zweiten Halbzeit sah das anders aus. "Da war es einfach das pure Überleben", gestand er. "Und das haben wir heute, glaube ich, auch nicht so verkehrt gemacht."

Hauke Wahl (31) war nach dem Sieg in Hoffenheim erleichtert. © IMAGO / DeFodi Images

28. Februar, 11.30 Uhr: Deniz Aytekin pfeift die Partie in Hoffenheim

Wenn das mal kein gutes Omen ist. Deniz Aytekin (47) wird die Partie des FC St. Pauli am Samstag bei der TSG Hoffenheim pfeifen. Unter dem Schiedsrichter haben die Kiezkicker eine durchaus ansehnliche Bilanz. Aytekin griff bislang bei insgesamt 17 Partien der Boys in Brown zur Pfeife, zehn davon konnten sie gewinnen und nur drei gingen verloren. Die letzten fünf Begegnungen unter der Leitung des 47-Jährigen gewann St. Pauli allesamt und ist unter ihm seit neun Spielen ungeschlagen. Doch auch die TSG hat unter Aytekin eine positive Bilanz. 14 Siege stehen zwölf Niederlagen und elf Remis gegenüber. Beide Teams hat der gelernte Diplom-Betriebswirt zuletzt in der Saison 2023/24 gepfiffen. St. Pauli hat daran gute Erinnerungen, es war das letzte Saisonspiel bei Wehen Wiesbaden, in dem sich die Kiezkicker die Zweitliga-Meisterschaft sicherten.

Deniz Aytekin (47) wird die Partie des FC St. Pauli am Samstag bei der TSG Hoffenheim leiten. © David Inderlied/dpa

28. Februar, 8.30 Uhr: Hauke Wahl und Karol Mets mit viel Respekt für die TSG

Auf sie wird es ankommen! Der FC St. Pauli muss am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim ran, auf die Abwehrspieler Hauke Wahl (31) und Karol Mets (32) kommt jede Menge Arbeit zu. Denn der Tabellendritte hat die zweitbeste Offensive der Liga. "Sie haben sehr viel Qualität und haben die richtigen Spieler für die richtigen Positionen gefunden", erklärte Mets. "Sie sind ein starkes Team und wollen das Spiel kontrollieren." Wie gut sie das können, hat die TSG im Hinspiel am Millerntor gezeigt, beim 3:0-Erfolg ließen sie St. Pauli kaum eine Chance. "Da haben sie viel richtig gemacht", erkannte Wahl an. Im DFB-Pokal drehten die Kiezkicker allerdings den Spieß um. "Auch da haben sie wenig falsch gemacht, trotzdem ist das Spiel auf unsere Seite gekippt." Aus seiner Sicht befinden sich die Hoffenheimer, die ihre letzten acht Heimspiele alle gewinnen konnten, in einem Flow. "Sie haben viel Selbstvertrauen und die richtigen Lehren aus dem letzten Jahr gezogen", erklärte der 31-Jährige. "Sie haben eine komplett andere Mannschaft. Über die individuelle Qualität brauchen wir nicht reden." Dass St. Pauli die TSG schlagen kann, hat es im Pokal bewiesen, eine Wiederholung am Samstag wird aber extrem schwer.

Auf die beiden St.-Pauli-Verteidiger Hauke Wahl (31, l) und Karol Mets (32) wartet am Samstag die zweitstärkste Offensive der Liga. © IMAGO / HMB-Media

27. Februar, 18 Uhr: Alexander Blessin erklärt die Situation bei Taichi Hara

Bislang kam Taichi Hara (26) in nur zwei Spielen auf insgesamt 22 Einsatzminuten. St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) erklärte nun, wie der Plan mit dem japanischen Stürmer ist. "Ich glaube, wir wollten ihm jetzt immer mehr Spielzeit geben, aber im letzten Spiel hat es einfach nicht gepasst", begründete er seine Entscheidung. Er habe in dem Moment kein gutes Gefühl gehabt. Im Training empfiehlt sich Hara allerdings. "Da gibt er Gas", so Blessin und blickte voraus. "Da hat er gute Momente und von daher ist es vielleicht auch wieder ein Spiel, wo man ihn reinbringen kann." Einen Startelfeinsatz schloss der 52-Jährige dabei aber aus. "Das ist noch zu früh. Aber als Lösung für die letzten 20 oder 20 Minuten, das als Option zu sehen, auf jeden Fall."

Winter-Neuzugang Taichi Hara (26) kam beim FC St. Pauli bislang kaum zum Zug. © Christian Charisius/dpa

27. Februar, 12.55 Uhr: Das sind die Stärken von Martijn Kaars

Martijn Kaars (26) hat es nicht einfach. Mit der Empfehlung von 19 Zweitliga-Toren wurde der Angreifer für die Rekordablöse von vier Millionen Euro vom FC St. Pauli verpflichtet. Der Durchbruch ist ihm noch nicht gelungen. Bislang kommt er in 24 Pflichtspielen auf fünf Tore und eine Vorlage. "Ich messe ihn nicht unbedingt an Toren, sondern an der Arbeit, wie er der Mannschaft hilft", erklärte Trainer Alexander Blessin (52), der sich nach eigenen Angaben zuletzt zweimal intensiver mit Kaars unterhalten und Videoanalysen gemacht hat. Das Grundproblem liegt aber auf der Hand. "Er sagt ja selber: Als Stürmer misst du dich erstmal an Toren beziehungsweise Torchancen. Da ist er in letzter Zeit nicht so oft reingekommen", so Blessin. "Wenn du weniger in solche Momente kommst, fängst du an, ein bisschen zu zögern." Bislang konnten seine Teamkollegen Kaars noch nicht richtig in Szene setzen, dabei hat er ganz klar seine Qualitäten, wie auch der 52-Jährige betonte: "Er hat seine Stärke natürlich im Sechzehner, wenn er da den Ball hat, dass er da auch die Chancen kriegt. Da müssen wir ihm natürlich helfen, aber er natürlich dann auch." Blessin war sich sicher, wenn Kaars weiter hart arbeite, werde er demnächst auch wieder "etwas glücklicher" bei den Interviews erscheinen und über seine Tore sprechen.

Martijn Kaars (26, r) hat derzeit einen schweren Stand im Offensivspiel des FC St. Pauli. © Marcus Brandt/dpa

27. Februar, 7.15 Uhr: Andréas Hountondji zurück auf dem Platz, Connor Metcalfe zurück im Kader

Erfreuliche Nachrichten vom Trainingsplatz des FC St. Pauli. Nach David Nemeth (24) in der Vorwoche ist in den vergangenen Tagen auch Andréas Hountondji (23) auf den Rasen zurückgekehrt. "Er war mit draußen und hat Laufeinheiten gemacht", bestätigte Trainer Alexander Blessin (52). Der Angreifer war lange Zeit von seinen Teamkollegen getrennt und musste individuell trainieren, nun ist er zurück. "Jetzt geht es mehr oder weniger um Tage, an denen wir ihn weiter heranführen. Das waren jetzt die ersten Steps, bald sehen wir hoffentlich die nächsten Schritte", fuhr Blessin weiter aus. Einen Schritt weiter ist da eben schon Nemeth. "Wir wollen die Intensität sukzessive steigern und schauen, ob wir ihn dann in der zweiten Mannschaft ranführen können, damit er wieder Spielpraxis bekommt", erklärte der FCSP-Coach. Zudem wird Connor Metcalfe (26) zurück in den Kader kehren. Der Mittelfeldspieler trainierte nun schon die zweite Woche komplett mit. "Er kann der Mannschaft viel geben, deswegen bin ich froh, dass wir ihn mit auf die Bank nehmen können."

Connor Metcalfe (26) ist nach seiner Verletzungspause zurück und wird am Samstag gegen die TSG Hoffenheim im Kader des FC St. Pauli stehen. © Carmen Jaspersen/dpa

24. Februar, 8.51 Uhr: FC St. Pauli feiert 50. Heimsieg in der Bundesliga

Der Sieg über Werder Bremen war nicht nur immens wichtig, sondern auch historisch. Das 2:1 war gleichzeitig der 50. Heimsieg des FC St. Pauli in der ersten Bundesliga. Generell hatten die Kiezkickern gegen Werder zuvor erst zwei Pflichtspiele gewinnen können. Das erste Bundesliga-Duell in der Saison 1977/78 (3:1) und das legendäre Pokalspiel im Januar 2006, wo St. Pauli als Drittligist den großen Favoriten aus Bremen aus dem Wettbewerb kegelte (3:1). Nun konnte die Bilanz zumindest ein bisschen aufgebessert werden. Den drei Erfolgen stehen aber immer noch fünf Remis und 13 Niederlagen gegenüber.

Der FC St. Pauli feierte gegen Werder Bremen den 50. Heimsieg in der Bundesliga. © Marcus Brandt/dpa

23. Februar, 15.55 Uhr: Karol Mets genießt den Sieg mit ein, zwei Bierchen

Die Erleichterung bei den Profis vom FC St. Pauli nach dem 2:1-Sieg über Werder Bremen war groß. Entsprechend wurde auch ein wenig gefeiert. "Ich werde mir ein oder zwei Bier gönnen", gab Abwehrspieler Karol Mets (32) zu. "Es war ein hartes Spiel, aber der Sieg ist verdient." Zunächst agierten die Kiezkicker aus Sicht des Esten zu schlampig und verloren viel zu leicht Bälle, nach dem Seitenwechsel sah das aber anders aus. "Wir hatten viele gute Momente und Chancen. Das erste Tor fällt etwas glücklich, aber das Glück musst du dir auch erarbeiten", so Mets weiter. Am Ende siegte St. Pauli mit 2:1 und zog an Bremen auf den Relegationsrang vorbei.

Karol Mets (32, Zweiter von links) jubelte mit seinem Defensiv-Kollegen über den Sieg. © Marcus Brandt/dpa

23. Februar, 12.01 Uhr: Darum saß James Sands nur auf der Bank

Für James Sands (25) war die Rolle am Sonntag ungewohnt. Zum ersten Mal in dieser Saison saß der US-Amerikaner beim FC St. Pauli auf der Bank, zuvor hatte er, bis auf einen verletzungsbedingten Ausfall, immer in der Startelf gestanden. Trainer Alexander Blessin (52) begründete nach der Partie seine Entscheidung. "Es hat auch mit einer gewissen Frische zu tun", erklärte er. Zumal mit Eric Smith (29) auch wieder eine hochklassige Alternative zurück in den Kader gekehrt war. Dennoch war es Blessin nicht leicht gefallen. "Er gibt uns viel Qualität im Zweikampf. James ist unscheinbar, aber extrem wichtig. Es tut schon weh, wenn du solche Qualität auf der Bank lässt", schob er nach. In den kommenden Spielen könnte Sands das Schicksal aber noch öfter ereilen, denn mit Smith und Jackson Irvine (32) spielen zwei absolute Führungsspieler auf seiner Position.

James Sands (25, l) saß zum ersten Mal in dieser Saison nur auf der Bank und wurde kurz vor Ende eingewechselt. © IMAGO / Lobeca

22. Februar, 16.58 Uhr: Jackson Irvine weiß um die Bedeutung der Partie

Mit einem Sieg kann der FC St. Pauli an Abstiegskonkurrent Werder Bremen vorbeiziehen, entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie. Das weiß auch FCSP-Kapitän Jackson Irvine (32). "Der Druck ist groß, das kann man nicht wegschieben", erklärte der Australier vor dem Spiel am DAZN-Mikrofon. "Es ist ein wichtiges Spiel, auch wenn noch viele weitere vor uns liegen." Irvine wusste, dass die Kiezkicker mit einem Dreier einen großen Schritt machen können. Wie gut, dass mit Hauke Wahl (31) und Eric Smith (29) zwei wichtige Stammspieler zurück sind. Auch Trainer Alexander Blessin (52) mache einen guten Eindruck, so Irvine. "Er ist ruhig und fokussiert."

Jackson Irvine (32) weiß um die Bedeutung der Partie. © Christian Charisius/dpa

22. Februar, 12 Uhr: Sören Storks leitet auch das Rückspiel gegen Werder Bremen

Das passiert nicht alle Tage! Sören Storks (37) wird am Sonntag (17.30 Uhr) den Abstiegskrimi zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen leiten. Der gelernte Zimmermeister pfiff bereits das Hinspiel an der Weser, das die Grün-Weißen mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Bessere Erinnerungen an Storks hat St. Pauli mit Blick auf die Partie gegen Heidenheim im November. Diese konnte mit 2:1 gewonnen werden, auch wenn es eine umstrittene Rote Karte gegen Eric Smith (29) gab. Ansonsten gab es unter seiner Leitung zwei weitere Siege sowie ein Remis und drei Niederlagen. Bremen hat unter Storks ebenfalls eine negative Bilanz - vier Siege, drei Unentschieden und fünf Pleiten.

Wie schon im Hinspiel wird Sören Storks (37) auch das Rückspiel zwischen St. Pauli und Werder Bremen leiten. © Marcus Brandt/dpa

19. Februar, 13.30 Uhr: Ehemaliger St.-Pauli-Trainer Sepp Piontek verstorben

Vor dem direkten Duell zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen am Sonntag hat beide Vereine eine traurige Nachricht erreicht. Sepp Piontek ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Der gebürtige Pole, der in Ostfriesland aufgewachsen war, spielte zwischen 1960 und 1972 für Werder und absolvierte insgesamt mehr als 300 Pflichtspiele für Grün-Weiß. Nach seiner Karriere wurde er sogar Trainer des Vereins (1971-1975). Nach Stationen bei Fortuna Düsseldorf und auf Haiti heuerte Piontek bei St. Pauli an und betreute die Kiezkicker in 39 Zweitliga-Partien. Alle weiteren Infos zum Tod Pionteks findet Ihr im Text "Er wurde Deutscher Meister und ließ sich mit Fischen bezahlen: Trainer-Legende Sepp Piontek (†85) ist tot".

Der ehemalige St.-Pauli- und Werder-Bremen-Trainer Sepp Piontek ist im Alter von 85 Jahren verstorben. © DPA

8. Februar, 12 Uhr: Manolis Saliakas lüftet Baby-Geheimnis

Manolis Saliakas (29) war beim 2:1-Sieg des FC St. Pauli über den VfB Stuttgart auf der rechten Seite ein Aktivposten und krönte seine gute Leistung mit dem Treffer zum 1:0. Was folgte, war besonders. "Ich habe schon über das Jubeln nachgedacht, als der Ball zu mir kam", erklärte der Grieche nach der Partie. "Ich hatte einfach so viel Platz." Saliakas ließ das Leder über den Spann rutschen und traf sehenswert. "Es ist sehr schön, ein Tor zu schießen, noch mehr, wenn es so ein wichtiges Tor ist." Der Jubel im Anschluss war eindeutig. Der 29-Jährige steckte sich einen Ball unter sein Trikot und den Daumen in den Mund. "Meine Frau ist schwanger", sagte er sichtlich stolz. "Es wird ein Junge, der Termin ist im Juni." Wie gut, dass zu diesem Zeitpunkt Sommerpause ist und Saliakas sich dann ganz seinen Vaterpflichten widmen kann.

Manolis Saliakas (29) hatte doppelten Grund zur Freude. Gegen Stuttgart traf er und verriet, dass er im Sommer Vater wird. © Christian Charisius/dpa

7. Februar, 14.15 Uhr: VfB Stuttgart winkt bei St. Pauli ein Bundesliga-Rekord

Der FC St. Pauli braucht die Punkte gegen den Abstieg, der VfB Stuttgart für den Kampf um die Champions-League-Plätze. Mit einem Sieg könnten die Schwaben aber noch einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen. Zuletzt gewann der VfB dreimal in der Fremde deutlich - 4:0 in Bremen, 4:1 in Leverkusen und 3:0 in Gladbach. Gelingt nun auch am Millerntor ein Sieg mit drei Toren Differenz würden die Stuttgarter Geschichte schreiben. Dieses Kunststück ist bislang noch keinem Bundesliga-Verein gelungen. Derzeit liegt der VfB gleichauf mit dem FC Bayern (2x), RB Leipzig (2x) und dem VfL Bochum.

Der FC St. Pauli will im Duell gegen den VfB Stuttgart den Bundesliga-Rekord der Schwaben verhindern. © Tom Weller/dpa

7. Februar, 12 Uhr: Benjamin Brand gegen den VfB Stuttgart an der Pfeife

Benjamin Brand (36) wird am Samstag (15.30 Uhr) die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfB Stuttgart am Millerntor leiten. Beide Vereine pfiff der Betriebswirt in dieser Saison schon einmal. Die Kiezkicker haben unter Brand eine durchaus ansehnliche Bilanz. Von 16 Partien unter seiner Regie konnten sieben gewonnen werden, zudem gab es zwei Remis. In dieser Spielzeit pfiff der 36-Jährige die 1:2-Niederlage von St. Pauli beim SC Freiburg. Ganz anders sieht die Bilanz beim VfB aus. Sechs Siege, vier Remis und nur eine Niederlage stehen in der Statistik. Zuletzt leitete er die Begegnung der Schwaben am 11. Spieltag beim BVB (3:3).

Benjamin Brand (36) wird die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfB Stuttgart am Millerntor leiten. © Jan Woitas/dpa

6. Februar, 14.45 Uhr: So ist die Lage bei Hauke Wahl und Eric Smith

Dem FC St. Pauli droht am Samstag gegen den VfB Stuttgart erneut der Ausfall von zwei Leistungsträgern. "Bei Hauke Wahl (31) besteht die Hoffnung, sie schwindet aber mit jedem Tag. Für das Spiel gegen den VfB wird es wohl nicht reichen. Bei Eric Smith (29) habe ich noch eine stille Hoffnung, dass er am Samstag zur Verfügung steht", erklärte Trainer Alexander Blessin (52), dem ansonsten der zu erwartende Kader zur Verfügung steht. Das Defensiv-Duo fehlte bereits am Dienstag bei der Pokal-Niederlage in Leverkusen. Nach dem Ausfall von Ricky-Jade Jones (23) wird ein U23-Spieler eine Chance erhalten. "Romeo Aigbekaen, Max Herrmann und Nick Schmidt", erklärte er weiter. "Wir werden sehen, wen wir für das Spiel dann nehmen werden."

Der FC St. Pauli muss voraussichtlich gegen den VfB Stuttgart auf Hauke Wahl (31, r) und Eric Smith (29) verzichten. © WITTERS