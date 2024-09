FCSP-Profi Treu vor Duell mit Ex-Klub RB sicher: "Werden unsere Chancen haben"

St.-Pauli-Profi Philipp Treu trifft in den nächsten beiden Partien auf zwei Ex-Vereine. Erstmals wartet auf ihn und die Kiezkicker auch ein Top-Team der Liga.

Von Robert Stoll

Hamburg - Er ist schon gespannt! Für St.-Pauli-Profi Philipp Treu (23) werden die beiden kommenden Partien eine Reise zurück in seine Vergangenheit. Für RB Leipzig spielte er einst in der Jugend, über den Nachwuchs des SC Freiburg schaffte er den Sprung in die U23 und schließlich ans Millerntor.

St.-Pauli-Profi Philipp Treu (23) trifft in den kommenden beiden Spielen auf seine Ex-Klubs. © Witters/MarkusFischer Nach dem Null-Punkte-Start gegen Gegner, gegen die man zumindest vom Namen her hätte punkten können, wartet auf die Kiezkicker am Sonntag (19.30 Uhr) mit Leipzig der erste Hochkaräter in dieser Saison. Vielleicht kommt solch ein Gegner aber genau zur rechten Zeit. "Ich freue mich, auch mal gegen so einen Brecher zu spielen", gesteht Treu, der bei RB bis zur U17 spielte, im TAG24-Interview. "Ich habe mir schon ein, zwei Gedanken gemacht, wie es ist, gegen so eine Top-Mannschaft zu anzutreten." Im Gegensatz zu den ersten drei Ligaspielen wird RB das Spiel selbst machen wollen und St. Pauli eher defensiv stehen.

Chancenlos sieht der 23-Jährige sich und sein Team zumindest nicht. "Wir werden auch gegen Leipzig unsere Chancen und Ballbesitz haben", war er sich sicher. "Wir haben auch in der Defensive die nötige Qualität. Ich bin gespannt und freue mich auf solche Gegner." Nach der Partie gegen Leipzig wartet auf den gebürtigen Heidelberger das "Heimspiel" in Freiburg. Dort, wo er es von der Jugend bis in die U23 und die dritte Liga geschafft hatte. "Die Vorfreude ist enorm", erklärt Treu. "Es wird viel Familie kommen."

St.-Pauli-Profi Philipp Treu trifft gegen den SC Freiburg auf viele bekannte Gesichter