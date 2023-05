Daschner bringt St. Pauli mit einem Traumtor auf die Siegerstraße: "War nicht so schlecht"

Lukas Daschner (24, r) bedankt sich bei Oladapo Afolayan (25) für seine Vorlage. © Daniel Bockwoldt/dpa

Vor allem in den ersten 45 Minuten war von dem Blondschopf nicht viel zu sehen. "Die erste Halbzeit war eines der schwierigsten Spiele für mich", gestand er. "Ich habe nicht viele Bälle bekommen." Und wenn er mal aussichtsreich in Position war, kam das Leder nicht an, wie kurz vor der Pause, als Leart Paqarada (28) nicht querspielte.

"Man hat mal so Spiele, wo man ein bisschen weniger aktiv ist", nahm Daschner es gelassen. Denn in der zweiten Hälfte war er besser in der Begegnung und traf nach einer guten Stunde zum zwischenzeitlichen 3:1. "Nichtsdestotrotz war das Tor auch nicht so schlecht", sagte er mit einem Grinsen im Gesicht.

Nach einem feinen Pass von Oladapo Afolayan (25) zog der Angreifer direkt ab und schlenzte den Ball ins Tor. Es war bereits sein neunter Saisontreffer! Die Entscheidung sollte es aber noch nicht sein.

"Hinten raus haben wir es unnötig spannend gemacht", musste der 24-Jährige anerkennen. "Bis eine Viertelstunde vor Schluss hatten wir die Partie im Griff. Danach hat Kiel noch mal eine Wucht entfachen und mehr Kontrolle gewinnen können."

Mit der klaren Führung im Rücken hatten die Kiezkicker zu fahrlässig agiert und den Sieg noch einmal aufs Spiel gesetzt. "Wir sind aber glücklich, drei Punkte eingefahren zu haben."