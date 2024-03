St.-Pauli-Angreifer Eggestein bricht den Torbann: "Durststrecke war ein bisschen zu lang"

Das Vertrauen von Trainer Fabian Hürzeler (31) hat er ohnehin. Nach der Partie gegen Hertha BSC (2:0) hatte dieser gesagt: "Ich messe ihn nicht an Toren, sondern an der Art und Weise, wie er spielt."

"Die Durststrecke war schon ein bisschen zu lang", gab er nach der Partie zu. Zuvor hatte Eggestein am 3. November beim 2:0-Erfolg in Elversberg getroffen. "Aber ich bin schon auch ein geduldiger Mensch, der das aushalten kann."

In der 44. Minute war es so weit. Nach einer Flanke von Philipp Treu (23) stieg Eggestein am Fünfer hoch und köpfte den Ball ins rechte Eck. Der Treffer bedeutete nicht nur die Führung für die Kiezkicker, sondern war für den 25-Jährigen auch eine große Erleichterung.

Der 25-Jährige arbeitete auch wieder stark gegen den Ball. © Daniel Karmann/dpa

Es war bereits sein siebtes Saisontor - nur einmal war er erfolgreicher. In der Saison 2020/21 für den Linzer ASK, als er in 28 Partien zwölfmal traf.

Gegen Nürnberg war es zudem nicht nur bei dem Treffer geblieben, Eggestein legte auch noch das 2:0 durch Marcel Hartel (28) nach einer guten Stunde auf. "Ich freue mich natürlich, dass ich mit einem Tor und einer Vorlage zum Sieg beitragen konnte."

Durch den Erfolg in Franken konnte St. Pauli die Verfolger auf Distanz, auf den Relegationsrang drei, den der HSV belegt, sind es weiterhin zehn Punkte Vorsprung. "Komfortabel ist es auf jeden Fall", war sich der 25-Jährige bewusst. "Das haben wir uns auch über die ganze Saison erarbeitet."

In der Länderspielpause sei nun das Ziel zu regenerieren und sich auf die letzten acht Saisonspiele zu konzentrieren. "Wir müssen weiter ruhig bleiben und uns auf das fokussieren, was wir beeinflussen können." Und in erster Linie geht es darum, Spiele zu gewinnen, gelingt dies, in der Hälfte der noch ausstehenden Partien, dürfte der Aufstieg sicher sein.