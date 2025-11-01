St.-Pauli-Blog: Kiezkicker mit vier Wechsel im Vergleich zum Pokal

St.-Pauli-Blog: Nach dem Pokalsieg über Hoffenheim steht für den FC St. Pauli das Krisenduell gegen Borussia Mönchengladbach an. Dieser Schiri pfeift.

Hamburg - Nach dem Pokalsieg will der FC St. Pauli auch in der Liga nach fünf Pleiten in Folge wieder einen Dreier holen. Zu Gast ist am Samstag (15.30 Uhr) der Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach. Der Schiedsrichter verheißt nichts Gutes. In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor.

1. November, 14.40 Uhr: Die Aufstellung ist da

Eine Stunde vor Spielbeginn liegen die Aufstellungen vor. So gehen beide Teams ins Kellerduell: FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Sands, Fujita, Oppie - Pereira Lage, Afolayan, Sinani Borussia M'Gladbach: Nicolas - Sander, Elvedi, Diks - Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich, Honorat, Neuhaus - Tabakovic

31. Oktober, 18.10 Uhr: Robert Hartmann pfeift das Krisenduell am Millerntor

Schiedsrichter Robert Hartmann wird am Samstag die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach leiten. Die Kiezkicker haben unter dem Diplom-Betriebswirt eine negative Bilanz. Von 16 Partien konnten sie nur vier gewinnen. In der vergangenen Saison pfiff Hartmann drei Begegnungen der Hamburger, es gab zwei Unentschieden und eine Niederlage.

Schiedsrichter Robert Hartmann wird die Partie gegen Borussia Mönchengladbach leiten. © Marcus Brandt/dpa

29. Oktober, 15.10 Uhr: Pokalsieg kann "Dosenöffner" sein

Der heißt ersehnte Sieg am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals kann ein "Dosenöffner" sein - auch für die kommenden Liga-Spiele, ist Cheftrainer Alexander Blessin überzeugt. "Klar, das gibt uns jetzt nicht die Garantie, dass wir die nächsten Spiele mit Sicherheit wieder Punkte holen. Aber ich glaube, in der Summe ist das jetzt ein richtiger Schub in die richtige Richtung." Fünf Niederlagen in Folge mit seiner Mannschaft durchzustehen, sei in diesem Ausmaß schließlich auch neu für den 52-Jährigen. Der dramatische Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale helfe jetzt schlichtweg wenigstens "wieder ein bisschen befreiter atmen zu können." Im besten Fall könnte dieser Boost an Selbstvertrauen in der kommenden Heimpartie gegen den aktuell Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach (Samstag 15.30 Uhr/Sky) dann vielleicht sogar die Niederlagenserie der Kiezelf endlich beenden.

Alexander Blessin (52, l.) kann nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim endlich wieder etwas aufatmen. © WITTERS

28. Oktober, 19.55 Uhr: Die Aufstellungen

Mit der folgenden Aufstellungen bestreiten die Teams die zweite Runde des DFB-Pokals am Millerntor: FC St. Pauli: Voll, Mets, Wahl, Sands, Smith, Pyrka, Fujita, Afolayan, Oppie, Metcalfe, Hountondji TSG Hoffenheim: Baumann, Hranac, Prömel, Avdullahu, Asllani, Bernado, Lemperle, Hajdari, Prass, Kramaric, Touré

28. Oktober, 14.45 Uhr: Blessin will "den Karren aus dem Dreck ziehen"

Um 20.45 Uhr ist es so weit und die Kiezkicker treffen zum zweiten Mal in zwei Wochen auf die TSG Hoffenheim. Dieses Mal allerdings im K.O.-Spiel der zweiten Runde des DFB-Pokals. Cheftrainer Alexander Blessin (52) nimmt eine ganz spezielle Veränderung im Personal vor. Ben Voll (23) wird statt Nikola Vasilj (29) zwischen den Pfosten stehen und die Schüsse der Kraichgauer abwehren. Dass das aber nichts an der Nummer eins im Tor ändert, erklärte er in der Pressekonferenz vor der Partie. "Ben hat super trainiert. Er wird spielen und seine Chance bekommen", betonte der 52-Jährige. "Niko ist einer der besten Torhüter in der Bundesliga, er hat uns schon oft in Spielen gehalten. [...] Ich habe gestern mit Niko gesprochen, ob er mal einen freien Tag braucht, weil er zuletzt viel unterwegs war. Er will bei der Mannschaft sein und will Ben unterstützen. Das zeigt seinen Charakter. Die Unterstützung im Torwartteam ist überragend." Ansonsten stehe jeder Spieler außer des langzeitverletzten David Nemeth (24) zur Verfügung, so Blessin. Ein Grund mehr, die Hoffnung, endlich ein Erfolgserlebnis zu kreieren, nicht aufzugeben. "Wir müssen wieder diese Einheit finden. Die Jungs ziehen weiter mit, sie sind gewillt und klar in der Birne. Deshalb habe ich vollstes Vertrauen, dass wir den Karren aus dem Dreck ziehen." TAG24-Tipp: Auch TAG24 glaubt, dass die Kiezkicker die Schnauze voll haben, frustriert vom Platz zu gehen. Da ein Pokalspiel bekanntermaßen einen anderen Charakter hat, als ein Liga-Spiel, nutzt die Blessin-Elf die Chance, um der TSG zu zeigen, was wirklich in der Mannschaft steckt. Unsere Sportreporterin schätzt einen 2:1 Sieg für die Hamburger.

Ben Voll (23) darf im DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim im Tor stehen. Stammkeeper Nikola Vasilj unterstützt ihn auf voller Linie. © Gregor Fischer/dpa

20. Oktober, 16.25 Uhr: Vorne läufts schon länger nicht, hinten nun auch nicht mehr?

In der Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim verlieren die Kiezkicker mit 0:3. Unter anderem, weil die Defensive der Hamburger nicht stabil genug war. Läuft es plötzlich weder vorne noch hinten? "Seit ich aus dem Nationalteam zurück bin, sprechen wir über die defensive Stabilität und jetzt kassieren wir heute drei Tore - das ist offensichtlich zu viel", zeigte sich Keeper Nikola Vasilj (29) genervt nach dem Spiel. Dass Hauke Wahl der Elf fehlte, dürfe dabei keine Ausrede sein. Wenn es vorne nicht richtig läuft und man hinten inzwischen auch nicht mehr stabil ist, wird es eng, kritisierte auch Louis Oppie (23). "Wir müssen wieder mehr investieren und alles dafür geben, das eigene Tor zu verteidigen. Erstmal schauen, dass wieder die Basics stimmen." "Wir müssen die richtige Trainingsmentalität an den Tag legen, wir müssen die Intensität wieder steigern. Und das schleunigst", forderte auch Trainer Blessin nach der Partie gegen die auswärtsstarken Kraichgauer mit Blick auf den Auswärtskracher kommende Woche bei Eintracht Frankfurt.

Zu viele Lücken in der Abwehr, da konnte auch Keeper Nikola Vasilj (29, M.) die drei Gegentore kaum verhindern. © Marcus Brandt/dpa

19. Oktober, 16.56 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Mit der folgenden Start-Elf treffen die beiden Teams um 17.30 Uhr aufeinander: FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Smith, La. Ritzka - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie, Sinani - Kaars, Pereira Lage TSG Hoffenheim: Baumann - Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo - Burger, Avdullahu, Kramaric, Touré - Lemperle, Asllani

19. Oktober, 15.30 Uhr: Bisher nur Punkte in Hamburg

Dass sich die Kiezkicker in der Hansestadt pudelwohl fühlen, zeigt ein Blick auf die vergangenen Spieltage. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin konnte bislang lediglich in Hamburg punkten. Auswärts blieben die Braun-Weißen bis dato tor- sowie punktlos. Von sieben Zählern in bislang sechs Spieltagen holten die Hamburger vier Punkte am Millerntor und drei im Volkspark beim Stadtrivalen. Mit einem Sieg im heutigen Sonntagsduell gegen Hoffenheim würden die Kiezkicker nicht nur ganz spezielles Hamburg-Punktekonto aufstocken, sondern auch tabellarisch wieder am HSV vorbeiziehen. Die Statistik spricht jedenfalls klar für die Hamburger. In sechs Spielen mussten die Kraichgauer drei Niederlagen einstecken. Zwei Begegnungen endeten in einem Unentschieden, nur einmal gewann die TSG. Angepfiffen wir das insgesamt siebte Aufeinandertreffen beider Teams um 17.30 Uhr von Schiedsrichter Sven Jablonski (35). Der TAG24-Tipp: Das Spiel gegen die Mannschaft von Christian Ilzer wird eine enge Partie für St. Pauli. Mit dem tobenden Millerntor im Rücken belohnt sie die Kiez-Elf aber mit einem knappen Dreier und gewinnt zu Hause mit 2:1.

Zum insgesamt erst siebten Mal treffen der FC St. Pauli und die TSG Hoffenheim am Sonntag aufeinander. © Christian Charisius/dpa

17. Oktober, 18 Uhr: Personalsituation gegen Hoffenheim

Hauke Wahl konnte länger nicht mittrainieren und könne auch am Sonntag wahrscheinlich nicht auf dem Platz stehen, gab Alexander Blessin bei der Pressekonferenz am Freitag bekannt. "Er fühlt sich noch geschwächt, müssen gucken, wie er die Nacht verbringt". Bei Jackson Irvine hingegen stehe einem Einsatz prinzipiell nichts im Weg. Der Australier hatte zuletzt wieder voll trainiert. Dass Karol Mets für Estland unabgesprochen 90 Minuten auf dem Rasen stand, stößt dem Kiezcoach zwar etwas auf, der Abwehrspieler fühle sich aber dennoch "super" und sei heiß auf die Partie. Joel Chima Fujita schiebe Natio-Frust, sei aber gewillt dafür seine Emotionen am Sonntagabend rauszulassen. Auch Benin-Nationalspieler Andreas Hountondji sei komplett einsatzfähig gegen Hoffenheim. David Nemeth falle selbstverständlich weiterhin aus, könne inzwischen aber bereits die Krücken weglassen. "Jetzt gehts darum, am Comeback zu arbeiten, dauert aber noch einen Ticken", so Blessin.

Hauke Wahl (31) fühlt sich nicht fit genug, um am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim auf dem Platz zu stehen. © WITTERS

14. Oktober, 20.22 Uhr: 4:0-Klatsche für Hountondji mit Benin, Mets holt Remis

Herbe Klatsche für St.-Pauli Stürmer Andreas Hountondji. Der 23-Jährige hat mit der Nationalelf von Benin die Teilnahme an der WM 2026 am 10. Spieltag verpasst der Qualifikation. Der hohe 4:0-Sieg durch Gegner Nigeria, sowie der Parrallel-Sieg von Gruppensieger Südafrika verhindern die Reise in die USA im kommenden Jahr. Der Kiezkicker stand bis zu seiner Auswechslung in der 56. Minute auf dem Platz. Auch er konnte am Mittwoch für sein Team offenbar nichts mehr ausrichten. In der Europa-Qualifikation spielte Karol Mets zeitgleich mit Estland unentschieden (1:1) gegen die Republik Moldau. Das Nationalteam um den 32-jährigen Kiezkicker stagniert dadurch weiterhin auf dem vierten Platz seiner Gruppe und verpasst mit großer Wahrscheinlich ebenso die Fahrt zur Weltmeisterschaft.

Andreas Hountondji (23) kassierte mit Benin eine 4:0-Niederlage gegen Nigeria. Das Nationalteam verpasst die WM. © WITTERS

14. Oktober, 10.55 Uhr: Sinani und Luxemburg verlieren gegen die Slowakei

Nach dem verpassten Duell mit der DFB-Elf ist Danel Sinani ins luxemburgische Nationalteam zurückgekehrt. Gegen die Slowakei stand der Zehner in der Startelf und spielte 90 Minuten durch. Die 0:2-Niederlage konnte der Kiezkicker aber nicht verhindern und war somit keine Hilfe für die DFB-Elf. Für Luxemburg war es die vierte Pleite im vierten Gruppenspiel.

Danel Sinani kehrte nach seiner Gelbsperre zurück ins Nationalteam, konnte die Niederlage gegen die Slowakei aber nicht verhindern. © IMAGO / Gerry Schmit

12. Oktober, 8.12 Uhr: Karol Mets verliert mit Estland gegen Italien

Auf diesen Moment hatte Karol Mets lange hingearbeitet. Der Abwehrspieler hat am Samstagabend nach elf Monaten Verletzungspause sein Comeback gegeben. Bei der 1:3-Niederlage von Estland gegen Italien wurde der Kiezkicker beim Stand von 0:2 in der 62. Minute eingewechselt.

Lange Zeit war für Karol Mets nur Training angesagt. Am Samstagabend gab er nach elf Monaten Pause sein Comeback. © WITTERS

11. Oktober, 15 Uhr: Metcalfe siegt, Sands schaut nur zu

Vor dem direkten Duell zwischen Connor Metcalfe und James Sands mit ihren Nationalteams, testeten Australien und die USA vorab gegen einen anderen Gegner. Die Socceroos, bei denen Metcalfe in der Startelf stand und 83 Minuten spielte, siegte trotz deutlicher Unterlegenheit gegen Kanada mit 1:0. Sands hingegen verfolgte das 1:1 zwischen den USA und Ecuador von der Bank aus. Vielleicht kommt der Mittelfeldspieler dann im Duell der Kiezkicker zu seinem Debüt für die Nationalelf.

Connor Metcalfe gewann mit dem australischen Team gegen Kanada mit 1:0. © IMAGO / ZUMA Press

11. Oktober, 12.49 Uhr: Simon Makienok ist zum ersten Mal Vater geworden

Tolle Nachrichten aus Dänemark! Der ehemalige Kiezkicker Simon Makienok ist zum ersten Mal Vater geworden. Dies teilte der Däne am Samstag auf seinem Instagram-Kanal. Demnach sind er und seine Partnerin Ida-Sophia bereits am 6. Oktober Eltern eines Sohnes, der den Namen Sixten trägt, geworden.

10. Oktober, 20.10 Uhr: Andréas Hountondji fehlt nur noch ein Sieg zur WM-Qualifikation

Der Traum von Andréas Hountindji ist zum Greifen nahe. Mit Benin gewann der Angreifer, der 80 Minuten auf dem Platz stand, das vorletzte Gruppenspiel in Ruanda mit 1:0 und verteidigte damit den Spitzenplatz in seiner Gruppe vor Südafrika, das überraschend nur 0:0 bei Simbadwe spielte. Somit könnte dem Team vom deutschen Trainer Gernot Rohr im letzten Spiel bei Nigeria bereits ein Punkt zur WM-Teilnahme reichen. Allerdings könnten die "Super Eagles" mit einem Sieg selbst noch am Benin vorbeiziehen. Weniger Freude hatte Abdoulie Ceesay, der die 3:4-Niederlage von Gambia gegen Gabun von der Bank aus verfolgen musste. Immerhin fünf Minuten auf dem Platz stand Joel Chima Fujita beim 2:2-Unentschieden von Japan gegen Paraguay. So erlebte er den Last-Minute-Ausgleich seines Teams noch auf dem Rasen mit.

St. Paulis Torjäger Andréas Hountondji steht mit dem Benin kurz vor der erstmaligen WM-Teilnahme. © Christian Charisius/dpa

10. Oktober, 14.35 Uhr: Vasilj kassiert Last-Minute-Ausgleich, Pyrka feiert A-Nationalelf-Debüt

Nikola Vasilj hat mit Bosnien-Herzegowina einen Rückschlag in der WM-Qualifikation erlitten. Gegen Zypern kassierte der Torwart in der Nachspielzeit per Elfmeter den späten 2:2-Ausgleich. Dabei hatte das Team nach 36 Minuten bereits mit 2:0 gefürt. Durch das Remis zog Österreich, das 10:0 gegen Malta gewann, vorbei und führt nun mit zwei Zählern und einem Spiel weniger die Gruppe H vor Bosnien-Herzegowina an. Freude herrschte hingegen bei Arkadiusz Pyrka. Der Rechtsverteidiger feierte sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Beim 1:0-Sieg über Neuseeland wurde er in der 73. Minute eingewechselt.

Während Nikola Vasilj (r) mit Bosnien-Herzogewina einen Rückschlag in der WM-Quali erlitt, feierte Arkadiusz Pyrka sein Debüt für Polen A-Nationalmannschaft. © Fotomontage: IMAGO / Sportimage, IMAGO / NurPhoto

8. Oktober, 17.49 Uhr: St. Pauli mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

Auszeichnung für den FC St. Pauli: Der Kiezklub ist in der Branche Sportwirtschaft mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis geehrt worden. Das gab der FCSP am Mittwoch bekannt. "Die Fachjury zeichnete den Verein als Vorreiter der nachhaltigen Transformation aus – für seinen umfassenden, verbindlichen und strukturell verankerten Ansatz, Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Vereins zu leben", hieß es in einer Mitteilung. In den Bereichen Merchandising und Catering setzt der Verein größtenteils auf Bio-Qualität. Darüber hinaus würdigte die Jury die Arbeit des Klubs in Sachen Inklusion und Barrierefreiheit sowie das soziale Engagement im Stadtteil.

Der FC St. Pauli ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Branche Sportwirtschaft ausgezeichnet worden. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

6. Oktober, 16.20 Uhr: Turid Knaak mit positiver Statistik über Kiezkicker

Die ehemalige Nationalspielerin Turid Knaak war zu Gast in Tommi Schmitts Podcast "Copa TS" und brachte dort interessante Statistiken zum Vorschein. Mehrere Clubs des deutschen Oberhauses seien laut Zahlen eigentlich besser, als es der Tabellenplatz derzeit hergeben würde. Darunter allen voran der FC St. Pauli. Spielerisch seien die Kiezkicker, die seit dem vergangenen Bundesliga-Wochenende nun auf Platz zehn der Tabelle stehen, "eines der besten Teams datenseitig der Liga", so die Expertin, die ebenfalls die These von Fußball-Kollege Christoph Kramer - die Kiezkicker werden bis zum Ende um Europa mitspielen - unterschreiben würde. "Die spielen unfassbar guten Fußball. Wenn sie jetzt die Dinger noch machen und bisschen mehr Torchancen herausspielen, kann das schon eine sehr gute Saison werden - zumindest von der Spielanlage her", betonte Knaak.

Ex-Nationalspielerin Turid Knaak erklärte im Podcast "Copa TS" wieso St. Pauli spielerisch derzeit einer der besten Mannschaften der Bundesliga ist. © Sven Hoppe/dpa

6. Oktober, 15.25 Uhr: Neun Kiezkicker für Nationalmannschaften im Einsatz

Wie so üblich wollte St. Pauli in der anstehenden Länderspielpause ein Testspiel absolvieren, doch aufgrund der zahlreichen Nationalspieler und angeschlagenen Profis wurde der Test gegen Hannover 96 abgesagt, wie Trainer Alexander Blessin bestätigte. Stattdessen will er drei "knackige Einheiten" an der Kollaustraße abhalten. Verzichten muss er dabei auf folgende Nationalspieler: Nikola Vasilj: WM-Quali mit Bosnien-Herzegowina auf Zypern (9. Oktober, 20.45 Uhr) und ein Testspiel auf Malta (12. Oktober, 19 Uhr), Karol Mets: WM-Quali mit Estland gegen Italien (11. Oktober, 20.45 Uhr) und Moldawien (14. Oktober, 18 Uhr), James Sands: Testspiele mit der USA gegen Ecuador (11. Oktober, 2.30 Uhr) und Australien (15. Oktober, 3 Uhr), Joel Chima Fujita: Testspiele mit Japan gegen Paraguay (10. Oktober, 12.20 Uhr) und Brasilien (14. Oktober, 12.30 Uhr), Danel Sinani: WM-Quali mit Luxemburg in der Slowakei (13. Oktober, 20.45 Uhr) - gegen Deutschland am 10. Oktober fehlt er gelbgesperrt, Abdoulie Ceesay: WM-Quali mit Gambia gegen Gabun (10. Oktober, 15 Uhr) und auf den Seychellen (14. Oktober, 15 Uhr), Arkadiusz Pyrka: Testspiel mit Polen gegen Neuseeland (9. Oktober, 20.45 Uhr) und WM-Quali in Litauen (12. Oktober, 20.45 Uhr), Connor Metcalfe: Testspiele mit Australien in Kanada (11. Oktober, 1.30 Uhr) und in den USA (15. Oktober, 3 Uhr), Andréas Hountondji: WM-Quali mit Benin in Ruanda (10. Oktober, 18 Uhr) und in Nigeria (14. Oktober, 18 Uhr).





Nikola Vasilj (29) ist wie acht weitere Kiezkicker in der anstehenden Länderspielpause für seine Nationalmannschaft im Einsatz. © Marcus Brandt/dpa

5. Oktober, 16 Uhr: Alexander Blessin muss sich nach Spielende zusammenreißen

Der Frust nach der unnötige Niederlage in Bremen war bei St. Pauli groß. Gleiches galt auch für den Ärger über die vierminütige Nachspielzeit, die nach Ansicht der Kiezkicker hätte deutlich länger ausfallen müssen. Bereits bei der Anzeige durch den Vierten Offiziellen zeigte Sportchef Andreas Bornemann seinen Unmut darüber. Auch nach dem Spiel war der Ärger groß. "Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage", erklärte Trainer Alexander Blessin. "Mir fehlt da so ein bisschen eine einheitliche Regelung." Mal seien es zehn Minuten, wo man gar nicht verstehe, wofür, dann seien es nur vier Minuten, wie am Samstag in Bremen, die viel zu kurz erschienen. "Da kommt wieder eine schöne Aufteilung vom DFB, wie das zustande gekommen ist. Das nächste Mal komme ich dann vielleicht auch mit dem Rechenschieber", kündigte er an. Hauke Wahl äußerte ebenfalls sein Unverständnis. "Ich verstehe das ehrlich nicht. Ich habe kurz mit dem Schiedsrichter (Sören Storks, Anm. d. Red.) gesprochen. Er sagt zu mir, da gibt es diese automatische Zeit. Die war sogar drunter. Das kann ich nicht verstehen." Und tatsächlich schien die Nachspielzeit mit vier Minuten viel zu kurz bemessen. "Zweimal mussten Leute verletzt behandelt werden und ich glaube, das auch deutlich länger als vier Minuten. Das verstehe ich nicht. Der Schiedsrichter konnte es mir leider Gottes auch nicht so ganz erklären. Ich kann das nicht verstehen", erklärte Wahl.

Alexander Blessin ärgerte sich über die viel zu kurze Nachspielzeit. © IMAGO / Steinsiek.ch

5. Oktober, 12.15 Uhr: Darum fehlte Andréas Hountondji in Bremen

Bei der 0:1-Niederlage in Bremen fehlte ein Kiezkicker völlig überraschend auf dem Spielberichtsbogen: Andréas Hountondji. Wie Trainer Alexander Blessin erklärte, hatte der Stürmer schon unter der Woche Probleme mit dem Knie gehabt. "Es wurde punktiert. Die Flüssigkeit im Knie ist jetzt aber nicht so schlimm", erklärte er im Anschluss das Fehlen seines Torjägers. Am Sonntag ist noch einmal eine weitere Untersuchung geplant. Auch dann wird entschieden, ob Hountondji zur Nationalmannschaft des Benin reist. "Die spielen erst am Freitag, es ist von daher auch eine lange Woche für ihn", zeigte sich Blessin zuversichtlich, dass es sich nicht um eine schwerwiegendere Verletzung handelt.

Andréas Hountondji fehlte dem FC St. Pauli in Bremen. © IMAGO / Oliver Ruhnke

4. Oktober, 20.22 Uhr: Blessin lässt Afolayan aus disziplinarischen Gründen außen vor

Sportlich hätte Oladapo Afolayan St. Pauli am Samstag bei der Niederlage durchaus helfen können, hätte er sich zuvor nicht erneut selbst im Wege gestanden. "Es hatte disziplinarische Gründe", erklärte Alexander Blessin, weswegen die Offensivkraft beim Warmmachen außen vor geblieben war. Der Trainer wirkte auf Nachfrage fast schon ratlos. "Was soll ich machen?" Afolayan war wohl zu einem Treffen nicht pünktlich erschienen. "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben", so Blessin. Um was für eine Art von Meeting es sich handelte, sagte er aber nicht.

Oladapo Afolayan (l) blieb in Bremen aus disziplinarischen Gründen außen vor. © IMAGO / Oliver Ruhnke

3. Oktober, 18.25 Uhr: Karol Mets wieder für die Nationalelf nominiert

Seit fast einem Jahr fehlt Karol Mets dem FC St. Pauli mit hartnäckigen Problemen an der Patellasehne. Am vergangenen Spieltag stand er gegen Bayer Leverkusen erstmals wieder im Kader, auch wenn er nicht zum Einsatz kam. Auch ganz ohne Spielpraxis wurde er allerdings für die Nationalmannschaft Estlands nominiert. "Wir haben mit ihm gesprochen", erklärte Trainer Alexander Blessin, der noch keine Angaben machen wollte, ob man dem Verband Vorgaben zur Einsatzzeit gebe. "Es kommt darauf an, ob er am Wochenende zum Einsatz kommt oder nicht. Davon hängt auch der weitere Verlauf ab", sagte er weiter. "Ich hätte es gerne, dass er vor dem ersten Spiel gegen Italien schon ein paar Minuten bekommen hat." Ob dies bei den Profis sei oder in der U23, ließ er offen.

Trotz seiner langwierigen Verletzung ist St.-Pauli-Profi Karol Mets (32) für die estnische Nationalelf nominiert worden. (Archivfoto) © Harry Langer/dpa

3. Oktober, 15 Uhr: Irvine und Jones fehlen weiterhin

Die personelle Situation bei den Kiezkickern ist weiterhin ein wenig angespannt. Gegen Werder muss Trainer Alexander Blessin neben dem Langzeitverletzten David Nemeth auch weiterhin auf Jackson Irvine und Ricky-Jade Jones verzichten. "Jackson steigert das Tempo und ist gut im Plan", erklärte der 52-Jährige, gleiches gelte auch für Jones. "Ich denke, dass er in zwei Wochen wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Bei ihm geht es darum, wann er wieder in Körperkontakt treten kann. Es sieht aber schon gut aus." Entwarnung gab es bei Adam Dzwigala, der grippal angeschlagen war, aber auf jeden Fall die Reise an die Weser antreten wird.

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (32) wird im Nordderby bei Werder Bremen (noch) nicht dabei sein. © WITTERS

2. Oktober, 16.30 Uhr: James Sands erstmals für die Nationalmannschaft nominiert

Der FC St. Pauli darf sich über einen weiteren Nationalspieler freuen. James Sands ist erstmals in den Kader des US-Teams berufen worden, wie Alexander Blessin am Donnerstag erklärte. "Das freut mich wahnsinnig, weil er extrem viel dafür getan sagte", erklärte der Trainer. "Das ist einfach eine Belohnung für seine Arbeit. Ansonsten hätte ich auch Mauricio Pochettino angerufen. Aber das war nicht der Fall, von daher ist er ein guter Trainer, der es selbst erkannt hat." Die USA bestreiten in zwei Länderspiele, am 11. Oktober gegen Ecuador (2.30 Uhr/MEZ) und am 15. Oktober gegen Australien (3 Uhr/MEZ). Eventuell kommt es da zum Duell zwischen Sands und Connor Metcalfe.

James Sands (r) ist erstmals für die amerikanische Nationalmannschaft berufen worden. © Imago / Eibner

1. Oktober, 16.14 Uhr: Andréas Hountondji darf von der WM träumen

Gute Nachrichten für Andréas Hountondji (23): Der St.-Pauli-Stürmer darf mit der Nationalmannschaft Benins von der Teilnahme an der WM 2026 träumen. Die FIFA hat Benins Konkurrenten Südafrika für das Einsetzen eines nicht-spielberechtigten Akteurs im Quali-Spiel gegen Lesotho im März sanktioniert. Die Partie, die Südafrika mit 2:0 gewonnen hatte, wurde nun mit einem 3:0 für Lesotho gewertet. Durch die Niederlage am grünen Tisch musste Südafrika die Tabellenführung in der Gruppe C aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nun an Benin und Hountondji abgeben. Zwei Spieltage verbleiben noch.

St.-Pauli-Stürmer Andréas Hountondji (23, vorne) darf dank der FIFA von der WM-Teilnahme mit Benin träumen. (Archivfoto) © IMAGO / Susanne Hübner

30. September, 15.09 Uhr: Scott Banks schon wieder verletzt

Am Millerntor blieb Scott Banks der Durchbruch noch verwehrt. Um Spielpraxis zu sammeln, verlieh ihn der Kiezklub in die dritte englische Liga zum FC Blackpool. Dort wusste der 24-Jährige durchaus zu überzeugen. Nach einem Doppelpack im Pokal durfte er Mitte September auch in der Liga zum ersten Mal von Beginn an ran. Doch genau bei diesem Einsatz verletzte Banks sich, der bereits bei St. Pauli aufgrund eines Kreuzbandrisses lange Zeit fehlte. Ganz so lange wird es dieses Mal nicht sein, aber Trainer Steve Bruce ging von rund vier Wochen aus.

Scott Banks (r) fällt schon wieder verletzt aus. © IMAGO / Pro Sports Images

29. September, 16.59 Uhr: Nach roter Karte: Athletiktrainer Rashwan erhält Innenraumverbot

FC St. Paulis Athletiktrainer Karim Rashwan hat vom Sportgericht des DFB ein Innenraumverbot für ein Bundesliga-Spiel erhalten. Dem 42-Jährigen war unsportliches Verhalten vorgeworfen worden. Rashwan hatte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit im Spiel am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:2) heftig beim vierten Offiziellen über einen nicht gegebenen Eckball beschwert. Schiedsrichter Martin Pedersen zeigte ihm daraufhin die Rote Karte.

Schiedsrichter Martin Petersen zeigte St. Paulis Athletiktrainer Rashwan im Spiel gegen Leverkusen die rote Karte. © Bildmontage: David Inderlied/dpa, Christian Charisius/dpa

27. September, 14.50 Uhr: Die Aufstellungen der Partie St. Pauli gegen Leverkusen

Mit den folgenden Aufstellungen begegnen sich die beiden Teams: FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, La. Ritzka - Saliakas, Sands, Fujita, Oppie, Sinani - Hountondji, Pereira Lage Leverkusen: Flekken - Quansah, Badé, Tapsoba - Tape, Andrich, Aleix Garcia, Grimaldo, M. Tillman, Ben Seghir - Schick

Die letzte Partie am Millerntor gegen die Werkself endete in einem Remis. © Christian Charisius/dpa

27. September, 12.15 Uhr: Dieser Schiri pfeift das Duell gegen die Werkself

Um 15.30 Uhr ist Anpfiff am heimischen Millerntor. Schiedsrichter Martin Petersen hat beim Spiel gegen die Werkself am Samstagnachmittag die Pfeife in der Hand. Für Petersen und den FC St. Pauli ist dieses Duell ein Mini-Jubiläum: Der Stuttgarter pfeift heute zum insgesamt zehnten Mal eine Partie der Hamburger. Die Statistik des Unparteiischen spricht dabei tendenziell für den FCSP. Aus bisher neun Partien spielten die Kiezkicker unter dem 40-Jährigen viermal unentschieden, zwei Partien gewann der Gegner und dreimal siegte die Kiezelf. TAG24-Tipp: Die Hamburger Redaktion ist überzeugt, dass die Niederlagen unter Petersen bei zwei bleiben. Die Kiezkicker knüpfen an ihre bisherigen Leistungen an und erzielen mit der Kraft des heimischen Stadions im Rücken mindestens einen Punkt gegen die Werkself. Robert: 1:1 Alice: 2:1

Schiedsrichter Martin Petersen (40) pfeifft zum insgesamt zehnten Mal eine Partie der Kiezkicker. © Carmen Jaspersen/dpa

26. September, 14.12 Uhr: Oliver Kahn mit dickem Lob für St. Pauli

Am Donnerstagabend war Oliver Kahn zu Gast in der Kult-Talkshow "Inas Nacht". Dort wurde ihm die in Hamburg alles und entscheidende Frage gestellt: HSV oder St. Pauli? "Das ist eine gemeine Frage", sagte der Torwart-Titan zu Beginn und blickte anschließend auf seine eigenen Erfahrungen zurück. "Ich sage euch eines: Als wir noch gegen St. Pauli gespielt haben in dem alten Stadion, da hat man sich umgezogen in einer Kabine, die war kleiner als das hier. Und dann musstest du, wenn du auf den Platz gegangen bist, durch diese Kneipe durch. Das hatte schon was." Und auch die Stimmung beeindruckte Kahn. "Da ging die Post ab und da habe ich mal das schnellste Gegentor der Bundesliga Geschichte bekommen", erinnerte er sich. Es war der 12. April 1992, Kahn damals noch in Diensten des Karlsruher SC, als Dirk Zander nach zwölf Sekunden für die Kiezkicker traf. "Da standest du noch nicht mal im Tor und schon stand es 1:0 für St. Pauli." Generell lobte der langjährige Bayern-Keeper die Entwicklung des Vereins. "Was die da aufgebaut haben, ist schon sehr stark."

Oliver Kahn lobte den FC St. Pauli für die Entwicklung in den vergangenen Jahren. © Sven Hoppe/dpa

25. September, 19.36 Uhr: Alexander Blessin wittert gegen die Werkself eine Chance

In den Trainingseinheiten nach der Niederlage in Stuttgart und nun in der Vorbereitung auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen zeigte sich die Mannschaft laut Trainer Alexander Blessin (52) selbstkritisch und gewillt, es wieder besser zu machen. "Da war die richtige Reaktion im Training zu sehen", sagte der 52-Jährige. Die gilt es am Wochenende dann auch in Punkte umzumünzen. Gegen die Werkself wittert der Trainer durch den Umbruch im Sommer und den Trainerwechsel nach nur zwei Spieltagen durchaus eine Chance. "Sie sind sicherlich noch in der Findungsphase. Das hat man auch gegen Gladbach gesehen", so Blessin. "Das ist für uns sicher auch eine Chance, dass es eine gewisse Eingespieltheit noch nicht gibt." Gegen die Borussen mussten sich die Leverkusener mit einer Punkteteilung begnügen.

Alexander Blessin (52) sah in der Trainingswoche nach der ersten Saisonniederlage in Stuttgart eine Reaktion der Mannschaft. © Marcus Brandt/dpa

22. September, 17.10 Uhr: Hauke Wahl verlängert auslaufenden Vertrag

Das ist ein wichtiges Zeichen. Der FC St. Pauli hat den auslaufenden Vertrag mit Abwehrspieler Hauke Wahl verlängert. Dies gab der Verein am Montag bekannt. Der 31-gebürtige Hamburger war zur Saison 2023/34 von Holstein Kiel ans Millerntor gewechselt und war auf Anhieb Leistungsträger. Wahl hatte nicht nur großen Anteil am Aufstieg, sondern auch am Klassenerhalt. Bis heute kam er auf insgesamt 77 Pflichtspieleinsätze, 37 davon in der ersten Liga. "Es waren bislang zwei sehr schöne und erfolgreiche Jahre, in denen sich der FC St. Pauli, aber auch ich selbst weiterentwickelt haben. Deswegen war für mich immer klar, dass ich auch über die Saison hinaus bleiben möchte. Was kann ich mir mehr wünschen, als in meiner Heimatstadt Hamburg mit diesem Verein Bundesligafußball zu spielen? Darum werde ich alles dafür tun, dass wir auch weiterhin erstklassig bleiben", erklärte Wahl in einer Mitteilung.

Hauke Wahl hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC St. Pauli verlängert. © Tom Weller/dpa

21. September, 12.20 Uhr: St. Pauli hat noch nie am vierten Spieltag gewonnen

Die Serie bleibt bestehen. Auch im zehnten Bundesliga-Jahr hat St. Pauli am vierten Spieltag nicht gewinnen können. Am Freitag verloren die Kiezkicker beim VfB Stuttgart mit 0:2. Bereits in den anderen Jahren konnten die Boys in Brown maximal einen Punkt holen. Dies war gegen Bayer Uerdingen (1990/91, 1:1), gegen den HSV (2010/11, 1:1) und gegen RB Leipzig (2024/25, 0:0) der Fall. Ganz anders sah es gegen Saarbrücken (1977/78, 0:4), den KSC (1988/89, 1:3; 1996/97, 0:4), Gladbach (1989/90, 1:4), die Bayern (2001/02, 0:2) und eben den VfB aus. Die Partien gingen allesamt verloren.

Auch in der zehnten Bundesliga-Saison konnte St. Pauli nicht am vierten Spieltag gewinnen. © Tom Weller/dpa

Es war nicht der Tag des Danel Sinani. Der Zehner spielte nicht so auffällig, wie in den Spielen zuvor und musste eine gute Viertelstunde vor dem Ende nach einem Zweikampf ausgewechselt werden. "Generell hat er einen Schlag auf den Knöchel bekommen, das hat geschmerzt", erklärte Alexander Blessin. Sinani wurde zunächst noch behandelt, humpelte kurz darauf aber vom Platz und zeigte an, dass es nicht mehr weitergehen würde. Seine Auswechslung wäre wohl so oder so gekommen. "Es war auch vorher schon Thema ihn auszuwechseln, denn unser ganzes Gebilde vorne war einfach nicht gut, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Da haben wir uns schlecht bewegt, deswegen hatten wir schon vorher überlegt, da was zu machen", gab Blessin an. Gegen Bayer Leverkusen in der kommenden Woche dürfte Sinani aber wieder dabei sein.

Danel Sinani musste nach einem Zweikampf verletzt ausgewechselt werden. © WITTERS

20. September, 10.56 Uhr: Hountondji mit Schnelligkeitsrekord

Nach drei Toren in drei Spielen blieb Andréas Hountondji am Freitagabend in Stuttgart erstmals ohne Treffer. Wie schon gegen Augsburg kam der Angreifer nur schwer ins Spiel und hatte wenig Aktionen. Nach einer guten Stunde musste er weichen, für ihn kam. Martijn Kaars. Zuvor stellte Hountondji aber einen neuen Rekord auf. Mit 35,4 km/h war er so schnell, wie noch kein Kiezkicker zuvor, in der Bundesliga unterwegs. Den Rekord hatte zuvor Philipp Treu mit 34,68 km/h gehalten.

Andréas Hountondji stellte mit 35,4 km/h einen neuen Geschwindigskeitsrekord für St. Pauli in der Bundesliga auf. © IMAGO / DeFodi Images

17. September, 15.52 Uhr: Diese Spieler fallen gegen den VfB Stuttgart aus

Der FC St. Pauli muss am Freitagabend beim VfB Stuttgart weiterhin auf zahlreiche Profis verzichten. Wie Trainer Alexander Blessin erklärte, wird Jackson Irvine mit muskulären Problemen sicher ausfallen. Gleiches gilt auch für Karol Mets, der allerdings auf "einem guten Weg" ist, und Abdoulie Ceesay, der erst zwei Einheiten wieder mit der Mannschaft absolvieren konnte. Weiterhin fehlen auch Ricky-Jade Jones, der kräftig am Laufen ist. "Der Ball kommt jetzt auch dazu, es sieht gut aus", so Blessin. Bei David Nemeth sprach er hingegen von einem "langwierigen Prozess". Besser sieht es bei Andréas Hountondji aus, der am Dienstag nur eingeschränkt trainieren konnte. "Er steht zur Verfügung", machte Blessin deutlich.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin muss gegen den VfB Stuttgart auf einige Kräfte verzichten. © Marcus Brandt/dpa

17. September, 12.15 Uhr: Christoph Kramer vom FC St. Pauli begeistert

Mit sieben Punkten aus drei Spielen hat der FC St. Pauli einen beachtlichen Saisonstart hingelegt. Das beeindruckt auch die Fußball-Experten. "Ich sage dir: St. Pauli spielt ganz lange, bis in die 30er Spieltage, um Europa mit", sagte Christoph Kramer im Podcast "Copa TS" von Tommy Schmidt. "Ich habe alle drei Spiele von ihnen gesehen, und das gefällt mir richtig gut, aber richtig gut." Den Weltmeister von 2014 ist beeindruckt von dem facettenreichen Fußball, den die Kiezkicker spielen. "Ich finde, dass sie gut verteidigen, dass sie sehr, sehr gut hoch pressen. Und sie spielen von hinten raus einen richtig guten Ball mit klaren Abläufen. Also, St. Pauli macht mir richtig Spaß", so der Ex-Profi. Bislang habe er alle drei Partien des Tabellenvierten gesehen. "Das ist wirklich sehr gut!", schwärmte Kramer, der befand, dass St. Pauli "super eingekauft", habe, auch wenn er viele der Neuzugänge kaum kannte. "Aber jetzt werde ich langsam mit den Namen warm. Und es macht einfach unfassbar Spaß, das zu gucken."

Fußball-Experte Christoph Kramer traut dem FC St. Pauli in dieser Saison einiges zu. © Rolf Vennenbernd/dpa

15. September, 18.40 Uhr: Andréas Hountondji trotz Tor ausgewechselt

Drittes Spiel, drittes Tor! Noch nie hat ein Angreifer das beim FC St. Pauli geschafft, bis Andréas Hountondji kam. Gegen den FC Augsburg allerdings hatte er in der ersten Halbzeit so seine Probleme, traf oft die falschen Entscheidungen und hatte bei seinem verschossenen Elfmeter Glück, dass ihm der Abpraller wieder direkt vor die Füße fiel. In der Halbzeit war für den 23-Jährigen Schluss. "Andreas hatte nicht diese Tiefenläufe wie zuletzt, kam dem Ball immer wieder entgegen", startete Trainer Alexander Blessin seine Begründung. "Andreas war nach den Länderspielen für den Benin etwas müde." Für den Benin war Hountondji zweimal zum Einsatz gekommen. Augenscheinlich hatte er aber auch keine Probleme mit seiner Auswechslung. Und sein Trainer schon gar nicht, der brachte Martijn Kaars eine weitere Offensivwaffe, die bereits mit den Hufen scharrt.

Andréas Hountondji hat in seinen ersten drei Spielen für den FC St. Pauli drei Tore geschossen. Vor ihm war das noch niemandem gelungen. © Christian Charisius/dpa

14. September, 15.28 Uhr: Gedenkminute vor Spiel gegen Augsburg

Um 15.30 Uhr startet das Spiel St.Pauli gegen Augsburg. Kurz vor Anpfiff gab eine Gedenkminute für den verstorbenen Regisseur Tarek Ehlail (†43), der am 29. August auf der A1 bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Ehlail hatte sich in der Hamburger Filmszene einen Namen gemacht. Sein wohl bekanntestes Werk: "Gegengerade – Niemand siegt am Millerntor", ein Film über den FC St. Pauli, der 2011 beim renommierten Max-Ophüls-Festival lief.

Kurz vor Anpfiff gab es eine Gedenkminute für den verstorbenen Regisseur Tarek Ehlail (†43). © privat

13. September, 14.19 Uhr: Darum geht Joel Chima Fujita vor dem Spiel barfuß auf den Platz

Es war eine waghalsige Aktion! Vor dem Derby beim HSV spazierte St. Paulis Sommerneuzugang Joel Chima Fujita barfuß über den Rasen im Volksparkstadion, genau auf die HSV-Fans zu. "Ich habe mir die HSV-Fans angeschaut, aber das hat mich nicht gestört", gab er ein einem kleinen, vereinseigenen Video zu. Er mache das vor jedem Spiel, außer "bei schlechten Plätzen, da würde ich meine Energie nicht so gut spüren", so der Japaner. Aber warum macht der Mittelfeldspieler das überhaupt? "Ich will etwas fühlen, die Atmosphäre im Stadion und die Qualität des Rasens. Das ist meine Routine." Am Sonntag am heimischen Millerntor wird es dann wieder freundlicher ablaufen.

St. Paulis Neuzugang Joel Chima Fujita geht vor den Spielen barfuß über den Platz. Im Derby hat er sich auch nicht von den HSV-Fans beeindrucken lassen. © IMAGO / Lobeca

10. September, 6.45 Uhr: Andréas Hountondji träumt von der WM

Mit gemischten Gefühlen dürften die restlichen vier Nationalspieler von St. Pauli am Mittwoch in den Flieger steigen. Torwart Nikola Vasilj verlor in der WM-Quali das Topspiel der Gruppe gegen Österreich mit 1:2 - die erste Niederlage im fünften Spiel. Punktgleich, aber mit einem Spiel mehr als "Die Burschen", liegt Bosnien-Herzegowina weiterhin an der Tabellenspitze. Einen weiteren Erfolg konnte hingegen Andréas Hountondji mit dem Benin verzeichnen. Durch den 4:0-Sieg über Lesotho, bei dem der 23-Jährigen seinen dritten Länderspieltreffer erzielte, sprang das westafrikanische Land vorbei an Nigeria auf Rang zwei und darf von den Play-offs träumen. Connor Metcalfe und Australien gewannen auch den zweiten Vergleich mit Neuseeland, am Dienstag hieß es 3:1 beim Nachbarn. Der Kiezkicker spielte 86 Minuten. Während Joel Chima Fujita gegen Mexiko noch zuschauen musste, stand er gegen die USA die gesamte Spielzeit über auf dem Platz. Die 0:2-Niederlage konnte er aber nicht verhindern.

Nikola Vasilj kassierte mit Bosnien-Herzegowina gegen Österreich die erste Niederlage im fünften WM-Quali-Spiel. © IMAGO / Sportimage

8. September, 13.55 Uhr: Pfosten-Pech und Karten-Ärger für Danel Sinani

Bitterer hätte der Abend für Danel Sinani nicht laufen können. Mit der luxemburgischen Nationalmannschaft traf der Kiezkicker auf den DFB-Bezwinger Slowakei und lieferte ein starkes Spiel ab. Sinani spielte durch und hatte zweimal Pech, als er nur den Pfosten traf. Als die Partie schon auf ein Remis hinauslief, schlug der Gast aber zu und gewann durch einen Treffer in der 90. Minute mit 0:1. Luxemburg belegt damit in der deutschen Gruppe den letzten Rang. Doppelt bitter: Neben der Niederlage kassierte Sinani in der Nachspielzeit noch eine gelbe Karte - es war seine zweite im laufenden Wettbewerb, wodurch er das Hinspiel gegen die DFB-Elf im Oktober verpassen wird. Teamkollege Arkadiusz Pyrka hatte ebenfalls nur bedingten Grund zur Freude. Zwar gewann Polen mit 3:1 gegen Finnland, der Außenverteidiger stand allerdings nicht im Kader.

St.-Pauli-Profi Danel Sinani wird das Duell mit der DFB-Elf im Oktober verpassen. Gegen die Slowakei sah der Offensivspieler in der Nachspielzeit die zweite gelbe Karte im laufenden Wettbewerb und fehlt damit gesperrt. © St.-Pauli-Blog: Sinani verpasst Duell mit DFB-Elf

7. September 17.37 Uhr: Vasilj und Hountondji feiern Siege in der WM-Qualifikation

Nikola Vasilj feierte am Samstagabend mit Bosnien-Herzegowina einen 6:0-Erfolg gegen San Marino. Wie schon im Derby gegen den HSV, hielt der 29-Jährige seinen Kasten sauber. Der Schlussmann erlebte in dem WM-Qualifikationsspiel aber auch einen sehr ruhigen Abend und musste nur vier Torschüsse abwehren. Auch Andréas Hountondji kam für sein Land zum Einsatz. Der Stürmer wurde allerdings in der 54. Spielminute beim Stand von 0:0 ausgewechselt und konnte den Siegtreffer Benins gegen Simbabwe nur noch von der Seitenlinie bejubeln.

Nikola Vasilj (29) hielt den Kasten für Bosnien-Herzegowina sauber. © Marcus Brandt/dpa

5. September, 14.25 Uhr: Sinani verliert trotz Assist, Pyrka nur Zuschauer

Danel Sinani und Luxemburg sind mit einer Niederlage in die WM-Quali gestartet. In der deutschen Gruppe verlor der Kiezkicker mit seinem Team gegen Nordirland vor heimischem Publikum mit 1:3 (1:1). Sinani hatte die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 geliefert. Erstmals für die A-Nationalmannschaft war Arkadiusz Pyrka nominiert. Das überraschende 1:1-Remis seiner Polen in den Niederlanden sah der Außenverteidiger aber nur von der Bank aus. Er muss noch auf sein Debüt warten. Erfolgreich waren hingegen ein aktueller und ein ehemaliger St.-Pauli-Profi. Connor Metcalfe spielte 74 Minuten für Australien gegen Neuseeland und sah den Siegtreffer der Socceroos kurz vor dem Abpfiff. Elias Saad, der bis zum Sommer noch das braun-weiße Trikot trug und am nächsten Spieltag mit dem FC Augsburg zu Gast am Millerntor sein wird, gewann ebenfalls. Beim 3:0-Sieg von Tunesien über Liberia erzielte der Hamburger Jung im vierten Länderspiel sein erstes Tor - mit einem traumhaften Freistoß in den Winkel!

Danel Sinani (r) konnte zwar eine Vorlage liefern, die 1:3-Niederlage von Luxemburg und Nordirland nicht verhindern. © IMAGO / Majerus

4. September, 13.27 Uhr: DFL terminiert Bundesliga-Partien bis Ende November

Die DFL hat die Spieltage sechs bis zwölf terminiert. Der FC St. Pauli bleibt erstmal ohne Top-Spiel. Die Kiezkicker spielen insgesamt dreimal am Samstagnachmittag (15.30 Uhr). Im Oktober starten die Boys in Brown in bei Werder Bremen. Die Ansetzungen im Überblick: Samstag, 4. Oktober (15.30 Uhr): SV Werder Bremen - FC St. Pauli



Sonntag, 19. Oktober (17.30 Uhr): FC St. Pauli - TSG Hoffenheim

Samstag, 1. November (15.30 Uhr): FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach



Sonntag, 9. November (15.30 Uhr): SC Freiburg - FC St. Pauli

Sonntag, 23. November (17.30 Uhr): FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin



Samstag, 29. November (15.30 Uhr): FC Bayern München - FC St. Pauli



Am 4. Oktober treffen die Kiezkicker im Auswärtsspiel auf Werder Bremen. © Carmen Jaspersen/dpa

4. September, 11.50 Uhr: David Nemeth fehlt St. Pauli bis auf Weiteres

Schlechte Nachrichten von der Kollaustraße: St.-Pauli-Verteidiger David Nemeth (24) musste sich am gestrigen Mittwoch einer Operation an der linken Adduktorensehne unterziehen. Der Abwehrspieler hatte bereits seit rund zwei Wochen mit Problemen zu kämpfen, weshalb Spieler, medizinische Abteilung und Trainerteam sich nun für den Eingriff entschieden. Nemeth wird den Kiezkickern damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

David Nemeth fehlt St. Pauli bis auf Weiteres. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

3. September, 18.50 Uhr: DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim am 28. Oktober

Der DFB hat am Mittwoch die zweite DFB-Pokalrunde genau terminiert. Demnach findet die Partie der Kiezkicker gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Dienstag, den 28. Oktober statt. Anpfiff am Millerntor ist um 20.45 Uhr.

Das Spiel in der DFB-Pokalrunde gegen die TSG Hoffenheim findet an einem Dienstagabend statt. © Marcus Brandt/dpa

3. September, 16.10 Uhr: So denkt Alexander Blessin über das Remis

Nach Abpfiff hat sich Trainer Alexander Blessin zu dem Unentschieden gegen Holstein Kiel geäußert. "Die erste Halbzeit fand ich richtig gut, wenn ich sehe, wie wir nach vorne gespielt haben und welche Bewegungen wir hatten. Das sah schon richtig gut aus. Man hat gesehen, wie wichtig ein zentraler Mittelfeldspieler wie James Sands ist, der es richtig gut gemacht hat und Marvin Schmitz geleitet hat", so der 52-Jährige. In den zweiten 45 Minuten habe sein Team dann Probleme gehabt und sei viel dem Ball hinterhergelaufen. "Die Jungs haben sich bemüht, es war aber ein kleiner Bruch im Spiel. Insgesamt war es ein guter Test und jeder ist zu Spielminuten gekommen. Wichtig ist, dass sich niemand verletzt hat."

Alexander Blessin sah ein zweigeteiltes Spiel seiner Mannschaft. © Marcus Brandt/dpa

3. September, 15.19 Uhr: Testspiel gegen Holstein Kiel endet 1:1

Die Partie ist aus. St. Pauli und Kiel trennen sich 1:1.