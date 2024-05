St. Pauli gegen Osnabrück im Liveticker: Afolayan-Doppelpack! Kiezkicker auf Aufstiegskurs!

Kehrt der FC St. Pauli am Sonntag gegen den VfL Osnabrück in die Bundesliga zurück? Das Aufstiegsspiel der Kiezkicker im TAG24-Liveticker!

Von Florian Mentele, Alice Nägle

Hamburg - Kehren die Kiezkicker nach 13 Jahren Abstinenz endlich ins deutsche Oberhaus zurück? Schon ein Punkt reicht dem FC St. Pauli am Sonntag ab 13.30 Uhr gegen den VfL Osnabrück, um in die Bundesliga aufzusteigen. Im Moment führen die Boys in Brown mit 1:0.

Können Fabian Hürzeler (31, r.) und Co-Trainer Peter Nemeth (51) am Sonntag über den Aufstieg jubeln? Beim Erzrivalen im Volksparkstadion wollte es vor einer Woche noch nicht klappen und auch die Störche aus Kiel haben die Boys in Brown am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf nicht gleich mit in die Beletage geflogen. Steigt die Party nun am heimischen Millerntor? In unserem Liveticker seid Ihr im Aufstiegskampf mit dabei!

Afolayan schlägt erneut zu und holt die 2:0-Führung für den FCSP!

58. Minute: TOR FÜR ST. PAULI! Die Hausherren holen sich mit einem Treffer von Oladapo Afolayan die verdiente 2:0-Führung! 57. Minute: Erster Wechsel bei FCSP. Lars Ritzka verlässt für Adam Dzwigala den Platz. 56. Minute: Nächste Ecke für die Hausherren, nach ein Angriff von Elias Saad von den Gäste unterbunden wurde. 53. Minute: Erster Eckball für die Boys in Brown in der zweiten Hälfte. Hartel schießt - doch die Lila-Weißen retten mit dem Kopf. Eine zweite Ecke folgt, doch geht ins Aus. Es gibt Abstoß. 50. Minute: Die Kiezkicker spielen nun mutig nach vorne auf die eigene Fankurve. Eine Flanke von Kapitän Jackson Irvine kommt etwas zu schräg - keine Torgefahr. 45. Minute: Anpfiff zweite Hälfte - beide Teams kommen ohne Wechsel zurück auf den Platz.

Der FC St. Pauli dominiert und führt verdient zur Halbzeit

Halbzeitfazit: In der ersten Hälfte dominieren die Hausherren klar und gehen verdient mit 1:0 in die Kabinen. St. Pauli hat mehr und vor allem bessere Chancen. Und trotzdem: Der VfL will alles andere als aufgeben - die Lila-Weißen versuchen den Ball zu erobern und Konter immer wieder auszuspielen. Würde es bei diesem Spielstand bleiben, spielt der FC St. Pauli in der kommenden Saison erstklassig.

45 + 1: Eine Minute gab es obendrauf. Der Halbzeit-Pfiff ertönt. 45. Minute: Erste gefährliche Szene für Keeper Nicola Vasiilj. Der Torhüter kann die Kugel aber in letzter Sekunde abfangen. 42. Minute: Kurz vor der Pause gestaltet sich das Duell eher weniger spannend. St. Pauli hat die Oberhand und versucht sich mit einem Schuss durch Johannes Eggestein an einem 2:0 - jedoch ohne Erfolg. 34. Minute: St. Pauli setzt sich bislang mit 65 Prozent Ballbesitz durch. Spielstand weiterhin 1:0 für die Gastgeber. 29. Minute: Der VfL hält sich nicht zurück. Der FC St. Pauli hält den Ball trotzdem immer lang in den eigenen Reihen und kämpft sich zum Sechszehner der Gäste durch. 23. Minute: Erste gefährliche Szene der Gäste. Kwasi Okyere Wriedt passt im Sechzehner auf Noel Niemann. Sein Rechtsschuss geht zum Glück der Hausherren nur Zentimeter links am Tor vorbei. 19. Minute: Erster Eckball auch auf der Seite der Gäste. Auch dieser kommt ungefährlich und Nicola Vasiilj muss nicht eingreifen. 17. Minute: Erster Eckball für die Hausherren - allerdings ohne Abschluss aufs Tor. Johannes Eggestein versucht es schließlich aus 20 Metern. Der Ball landet in den Armen von Philipp Kühn. 15. Minute: Eric Smith, der zum ersten Mal zurück auf dem Platz ist, sieht gelb für ein Foul an Noel Niemann. Der Freistoß der Gäste kommt allerdings absolut ungefährlich.

In der 7. Minute: Der FC St. Pauli geht in Führung!

Die Boys in Brown durften nach sieben Minuten jubeln: Oladapo Afolayan bringt den FCSP in Führung! © imago/Susanne Hübner

7. Minute: Führung für St. Pauli! Oladapo Afolayan bringt den Ball nach einer Flanke von Kapitän Jackson Irvine ins Tor der Gäste in Lila-Weiß. 4. Minute: Erste Chance für die Boys in Brown. Nach einem guten Ball von Jackson Irvine, schießt Elias Saad mit rechts aufs lange Eck - zwei Meter vorbei. 3. Minute: Die Hausherren treten mutig auf. Los geht's! Das mögliche historische Duell im Millerntor startet. Der VfL stößt an.

12. Mai, 13.26 Uhr: Mannschaften kommen auf den Rasen, laute Stimmung im Stadion

Der Heimblock macht ordentlich Stimmung im Millerntor. © Christian Charisius/dpa Selbsterklärend, ist das Stadion mit 29.546 Zuschauern komplett ausverkauft. Beide Mannschaften laufen auf. Die Stimmung ist bombastisch. Im Gästeblock wird Pyro gezündet, der Heimblock feuert Konfetti ab.

12. Mai, 13.10 Uhr: Gänsehaut-Stimmung im Stadion

Zwanzig Minuten vor Anpfiff kommt zum ersten Mal Gänsehaut-Stimmung im Millerntor aus. Die Heimblöcke sitzen voll und singen lautstark "Das Herz von St. Pauli" - Hintergrundmusik ist eigentlich nicht vonnöten. Die Aufstiegs-Euphorie der FCSP-Anhänger ist deutlich zu spüren.

12. Mai, 13.00 Uhr: So startet der FCSP

Die Kiezkicker haben ihre finale Startformation im Stadion bekannt gegeben. Eric Smith ist zurück auf den Platz und auch Elias Saad hat seinen Platz in der Startelf zurück. Für den verletzten Philipp Treu verteidigt wie zuletzt Connor Metcalfe auf der linken Seite, Lars Ritzka und Hauke Wahl betreten ebenfalls den Rasen.

12. Mai, 12.30 Uhr: Beide Busse sind da, euphorische Stimmung bei den Fans

Der Bus des FC St. Pauli wurde standesgemäß von den Fans am Stadion begrüßt. © Christian Charisius/dpa Knapp eine Stunde vor Anpfiff sind beide Mannschaftsbusse am Millerntor angekommen. Und auch die Fans versammeln sich bereits im Block und stimmen den ein oder anderen sehr lautstarken Fangesang an. Die Stimmung im Stadion ist bereits jetzt an Euphorie kaum zu überbieten. Auch vor dem Stadion als auch auf dem ganzen Kiez schreit alles gerade zu nach einem Aufstieg im heimischen Millerntor. Ob die Boys in Brown diesen Traum wahr werden lassen?

12. Mai, 11.30 Uhr: FCSP-Fans marschieren Richtung Millerntor

Die Fans des FC St. Pauli sind mit Fangesängen auf dem Weg ins Millerntor. © TAG24 Der Fanmarsch der St.-Pauli-Anhänger ist in vollem Gange. Mit lauten Fangesängen und schwingenden Fahnen marschieren sie gemeinsam Richtung Millerntor. Gestartet war der Zug um 11 Uhr in der Innenstadt am Gänsemarkt.

12. Mai, 10.30 Uhr: Das sagen die Trainer zu der besonderen Begegnung

VfL-Coach Uwe Koschinat (52, l.) freut sich trotz des bereits besiegelten Abstiegs seiner Mannschaft in Liga Drei auf die Herausforderung im Millerntor gegen die Elf von Fabian Hürzeler (31, r.). VfL-Trainer Uwe Koschinat (52) und Kiezcoach Fabian Hürzeler (31) freuen sich beide auf das besondere Duell im Millerntor. Dass die Jungs von der Bremer Brücke bereits am Dienstag abgestiegen sind, spielt für beide eine zweitrangige Rolle, im Fokus steht die sportliche Leistung auf dem Platz. "Ein großes Spiel gegen die inhaltlich stärkste Mannschaft der zweiten Liga, die dieses Jahr sehr dominant aufgetreten ist", erklärte der 52-Jährige im Vorfeld. Und auch Hürzeler tritt den Lila-Weißen trotz ihrer tendenziell schwachen Saison mit Respekt gegenüber: "Wir wissen, dass sie nichts mehr zu verlieren haben, sie können frei aufspielen. Es wird eine große Herausforderung, der wir uns stellen."

12. Mai, 9.30 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift das Aufstiegsspiel

Referee Martin Petersen (39) aus Stuttgart leitet die Aufstiegspartie. © David Inderlied/dpa Referee der Partie ist Martin Petersen (39) aus Stuttgart. Der 39-Jährige pfiff bislang 107 Spiele der 2. Bundesliga. Acht Mal traf er bislang auf die Elf vom Millerntor, darunter bereits eine Begegnung mit dem VfL Osnabrück im September 2019. Dieses Duell unter ihm endete mit einem Remis und einer Gelb-Roten Karte für die Kiezkicker in Minute 84. Generell verzeichnet St. Pauli aber keine überaus positive Bilanz unter der Leitung von Petersen. Nur zwei von acht Begegnungen konnten die Boys in Brown für sich entscheiden (4 U, 2 N). In Osnabrück hingegen hatte der Referee vor neun Jahren ein einschneidendes Erlebnis. Im Match gegen RB Leipzig wurde der 39-Jährige mit einem Feuerzeug beworfen und am Kopf getroffen - das Spiel wurde abgesprochen und zugunsten der Leipziger gewertet.