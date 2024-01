St. Pauli hadert nach Pokal-Drama mit sich und Schiri Stegemann

St. Paulis Marcel Hartel (28) war nach seinen zwei vergebenen Versuchen im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf untröstlich. © Christian Charisius/dpa

Erstmals seit April 2023 (3:4 im Stadtderby beim HSV) und 27 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge gingen die Kiezkicker mal wieder als Verlierer von einem Fußballplatz - dabei waren sie so nah dran am Halbfinal-Einzug!

Nachdem Carlo Boukhalfa (24) die Braun-Weißen in der Nachspielzeit der Verlängerung mit dem Treffer zum 2:2 ins Elfmeterschießen gebracht hatte (120.+1), waren die Hausherren nach dem Fehlschuss von Christoph Daferner (26) schon auf der Siegerstraße.

Dann jedoch scheiterten Maurides (29) und Marcel Hartel (28), ehe Christos Tzolis (22) die Rheinländer mit einem Panenka in die Runde der letzten Vier schoss. "Fußball ist manchmal einfach richtig brutal. Das haben wir heute zu spüren bekommen", fasste Eric Smith (27) seine Gefühlswelt anschließend zusammen.

Vor allem Hartel war untröstlich. Der 28-Jährige verschoss nicht nur gleich zweimal im Elfmeterschießen (sein Versuch musste wiederholt werden), sondern vergab in der Verlängerung auch noch eine Riesenchance auf die mögliche Führung. "Cello ist extrem traurig", erklärte Teamkollege Hauke Wahl (29) bei "Sky".

Doch auch bei den anderen St. Paulianern war der Frust enorm: "Es ist schwer, das in Worte zu fassen", verdeutlichte Philipp Treu (23), während Keeper Sascha Burchert (34) unterstrich: "Meine Gefühlsachterbahn ist im Keller."