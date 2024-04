St.-Pauli-Keeper Vasilj brilliert trotz Heimniederlage: "Schlechteste Leistung der Saison"

Hamburg - Das hatte sich FC-St.-Pauli - Keeper Nikola Vasilj (28) definitiv anders vorgestellt. Mit starken Paraden in der ersten Halbzeit hatte er die Kiezkicker etliche Male vor einem frühen Rückstand bewahrt. Doch am Ende half auch das nicht mehr.

Stürmer Marcel Hartel (28) bestätigte die starke und wichtige Leistung von Keeper Nikola Vasilj gegen die SV Elversberg. © Daniel Bockwoldt/dpa

Zwar hatte die Kiez-Elf besonders in der zweiten Hälfte versucht, den Fans doch noch ein Remis oder sogar einen Last-Minute-Heimsieg zu schenken, der späte Anschlusstreffer von Kapitän Jackson Irvine (31) zum 3:4 reichte allerdings nicht.

Dass Vasijl sich für seine eigene Leistung am 29. Spieltag aber selbst auf die Schulter klopfen kann, fand auch Teamkollege Marcel Hartel (28), der nach der Partie absolut zu Recht reflektierte: "Niko hat die Mannschaft im Spiel gehalten."

Und trotzdem will der Bosnier, der definitiv als Spieler des Tages brillierte und die Boys in Brown vor einem frühen Rückstand und einer noch höheren Niederlage bewahrte, nicht mit dem Finger auf Einzelne zeigen.

"Im Allgemeinen haben wir ein sehr schlechtes Spiel abgeliefert, viele Zweikämpfe verloren. Wir machen zu viele Leichtsinnsfehler im Spiel und dann bestrafen sie uns", fasste er im Gespräch zusammen. Es komme nun einfach darauf an, die ungewöhnlich schlechte Leistung des aktuell nur noch Zweitplatzierten zu analysieren und "gemeinsam aufzuarbeiten."

Auch Trainer Hürzeler will, gerade in Hinblick auf die anstehende heiße Phase voller Nordderbys, sein gesamtes Team wieder in die richtige Spur bringen und nicht einen einzelnen Spieler in schlechtes Licht rücken.

Denn: "Jeder hat seinen Anteil daran, wenn wir gewinnen oder verlieren. Gemeinsam verlieren, gemeinsam gewinnen", bestätigte er die Ansicht seines Keepers.