St.-Pauli-Profi Hartel mit Saisonstart unzufrieden: "Sieben Punkte sind zu wenig"

St.-Pauli-Profi Marcel Hartel (27, l.) ärgerte sich über seine vergebene Chance zum 2:0. © Swen Pförtner/dpa

Der FC St. Pauli blieb zwar auch im fünften Ligaspiel ohne Niederlage, spielte aber zum vierten Mal in Folge nur unentschieden.

"Wir hatten 90 Minuten alles unter Kontrolle", erklärte der 27-Jährige nach der Partie. "Wir haben gut nach vorne kombiniert und wenig zugelassen."

Doch wie schon in den Vorwochen war die Abschlussschwäche wieder einmal das große Manko der Kiezkicker. Auch wenn sie in Braunschweig das erste Mal seit 344 Minuten ohne Tor wieder einen eigenen Treffer erzielen konnten. "Das war hochverdient", so Hartel.

St. Pauli spielte zwar im Anschluss weiter nach vorne, am Ende reichte es aber nur zu einem Punkt. "Es ist dann ein langer Ball, den wir selbst abwehren und den er mit der Direktabnahme macht", ärgerte sich der Mittelfeldspieler zum einen.

Zum anderen machte er sich selbst den Vorwurf, dass er unmittelbar vor dem Ausgleich das 2:0 liegen gelassen hatte. "Ich muss bei meiner Chance kurz vorher einfach noch einmal aufdrehen, dann hätte ich alleine vorm Torwart gestanden", gab er zu. "Das wäre die bessere Option gewesen."