St.-Pauli-Reservist David Otto "will bereit sein, wenn die Chance kommt"

Stürmer David Otto (24, r.) ist beim FC St. Pauli aktuell nur Reservist. Frustriert ist der 24-Jährige deshalb aber nicht, sondern er wartet auf seine Chance. © Uli Deck/dpa

Frustriert ist der 24-Jährige aufgrund der aktuellen Situation aber nicht: "Wenn die Jungs seit Wochen so performen, dann gibt es auch wenig Gründe für einen Trainer, etwas zu verändern", erklärte der Offensivakteur in einer Medienrunde am Dienstag.

Generell sprach Otto nur in den höchsten Tönen vom FCSP-Rekordtrainer: "Er ist bei den Details sehr akribisch und achtet auf die kleinsten Dinge, ob nun das Anspielen des richtigen Fußes oder die Passschärfe. Die Dinge können im Spiel dann vielleicht den Unterschied machen."

Zudem könnten die Spieler immer zu dem 30-Jährigen kommen und mit ihm sprechen. "Er versucht, alles sachlich und ruhig anzugehen, wenn es aber zum Spiel geht, wird er auch lauter und versucht, uns einen Push mitzugeben", verdeutlichte der Angreifer.

Persönlich konzentriere sich der Sommer-Neuzugang von der TSG 1899 Hoffenheim vor allem auf seine Entwicklung: "Ich versuche, besser zu werden, und will bereit sein, wenn die Chance kommt. Es geht darum, dem Trainer zu zeigen, dass er dich jederzeit reinbringen kann."

Grundsätzlich gebe es keine Missgunst oder Reibereien innerhalb des Teams, unterstrich Otto. "Bei uns versteht jeder die Rolle, die er momentan hat, und das ist ganz wichtig", ergänzte der Stürmer.