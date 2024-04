St.-Pauli-Stürmer Eggestein schlägt Alarm: "So funktioniert es nicht!"

Hamburg - Die Enttäuschung war groß! Auch das achte Saisontor von Stürmer Johannes Eggestein (25) konnte den FC St. Pauli nicht vor der ersten Heim-Niederlage der Saison bewahren. Die Kiezkicker verloren am Sonntag mit 3:4 (1:0) gegen die SV Elversberg.

Johannes Eggestein (25, r.) und der FC St. Pauli taten sich gegen die SV Elversberg extrem schwer. © Daniel Bockwoldt/dpa

Entsprechend gedrückt war die Stimmung nach Spielende bei dem 25-Jährigen. "Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen", versicherte er. "Nicht nur vom Ergebnis, auch vom Spielerischen."

Die Kiezkicker taten sich gegen die mutigen Gäste aus dem Saarland extrem schwer und leisteten sich zahlreiche unnötige Fehler. "Wir haben einfache Ballverluste und Zweikämpfe hergeschenkt", ärgerte sich Eggestein. Denn dadurch konnte Elversberg ihre Umschaltmomente nutzen und ins Spiel kommen.

Vor allem aber das schlechte Zweikampfverhalten stieß dem Stürmer übel auf. "So kriegst du dann auch zu Hause vier Gegentore. Wir waren viel zu passiv", schimpfte er weiter. "Von den vier Gegentoren lassen sich drei einfach durch Zweikampfverhalten und individuelles Verhalten klären und lösen."

Wie schon in der Vorwoche reichte auch Elversberg beim 2:2-Ausgleich und beim späteren Führungstreffer ein langer Ball und ein verlorener Zweikampf. "Das müssen wir uns ankreiden lassen. Das geht so nicht", schlug er Alarm. "So, wie wir es heute gemacht haben, funktioniert es nicht. Wir müssen untereinander sprechen."