St.-Pauli-Trainer Hürzeler will trotz Siegesserie weiter Gas geben: "Geil auf Siege sein"

Hamburg - Es wird heiß hergehen! Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfängt der FC St. Pauli den FC Hansa Rostock zum brisanten Nord-Derby am Millerntor.

In den zurückliegenden Partien habe Hansa gegen starke Gegner gezeigt, was sie können. "Ich lasse mich von den Ergebnissen nicht blenden. Sie waren stabil und haben gute Leistungen gebracht", urteilte Hürzeler.

Trainer Fabian Hürzeler (29) will sich von dem ganzen Drumherum gar nicht groß beeinflussen lassen, sondern sich auf das Sportliche konzentrieren. "Da haben wir genug Aufgaben vor uns", erklärte er am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Die Fans am Millerntor stehen wie eine Wand hinter der Mannschaft. © Christian Charisius/dpa

Ansonsten kann Hürzeler aus dem Vollen schöpfen. "Ich freue mich über die Optionen und den breiten Kader", gab er an. Allen voran die Einwechselspieler hätten beim 2:1-Sieg beim 1. FC Magdeburg einen guten Eindruck hinterlassen.

Besonders Winter-Neuzugang Maurides (29) spielte sich dort in den Vordergrund. "Er ist ein anderes Element in unserem Spiel, ein klarer Zielspieler", beschrieb Hürzeler die Vorzüge des Brasilianers, der die Bälle, wie auch David Otto (23) gut festgemacht habe.

Inwiefern die beiden Profis eine Option gegen Rostock seien, wollte der 29-Jährige nicht verraten. "Wir haben noch zwei Trainingseinheiten. Und in denen wird Hürzeler die bestmögliche Formation finden wollen, um gegen Hansa nicht nur den fünften Sieg in Folge einzufahren, sondern auch den Heimnimbus in dieser Saison zu wahren."

"Die Fans sind ein echter Mehrwert für uns. Wie sie uns unterstützen und uns nach vorne peitschen, das überträgt sich auf die Mannschaft", lobte er die Anhänger, die am Sonntag wieder einmal für ein ausverkauftes Millerntor sorgen.