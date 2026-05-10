St. Pauli vor Herzschlagfinale gegen Wolfsburg: Drei Punkte oder tiefe Trauer

Hamburg - Spannender hätten sich die Drehbuchschreiber der Bundesliga das Saisonfinale nicht ausdenken können: Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) treffen der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg im direkten Duell um den Relegationsplatz aufeinander.

Die Profis des FC St. Pauli stehen vor einem Herzschlagfinale im Kampf gegen den Bundesliga-Abstieg. © WITTERS

Nach der eigenen 1:2-Niederlage bei RB Leipzig hatten die Kiezkicker mit Argusaugen in die Autostadt geblickt, wo die Wölfe es mit dem FC Bayern München zu tun bekamen. Der VfL zeigte keine schlechte Leistung, musste sich letztlich aber mit 0:1 geschlagen geben.

Somit ist klar: Der FCSP muss das direkte Duell in jedem Fall gewinnen, ansonsten sind die Braun-Weißen direkt abgestiegen. Ein Remis reicht nicht, weil die Niedersachsen zwar punktgleich sind, aber das um drei Treffer bessere Torverhältnis haben.

"Wir müssen den Kopf oben behalten und weiterhin den Glauben haben. Die heutige Leistung gibt mir das Gefühl, dass wir das Spiel gegen Wolfsburg gewinnen können", erklärte Kapitän Jackson Irvine (33) nach der knappen Pleite in Leipzig.

Chefcoach Alexander Blessin (52) schlug in dieselbe Kerbe und betonte: "Wir blicken positiv auf das Finale gegen Wolfsburg. Da müssen wir wieder so eine Leistung abrufen, um unser Ziel zu erreichen."