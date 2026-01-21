Tabelle nur Nebensache? St. Pauli macht vor Stadtderby klar: "Werden das Spiel gewinnen"

Am Freitag schaut wohl ganz Fußball-Deutschland nach Hamburg: Das Stadtderby zwischen St. Pauli und dem HSV steht an. So gehen die Kiezkicker in die Partie.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am Freitagabend schaut wohl ganz Fußball-Deutschland nach Hamburg: Das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV steht an. Wird die Tabellensituation eine Rolle spielen oder hat das Derby seine ganz eigenen Gesetze? Das sagt St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51). © WITTERS "Uns trennt nicht die Welt. Zwar guckt man schon drauf, aber Derby generell ist eine besondere Situation und deshalb ist es eher nebensächlich", erklärte der 52-Jährige bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Trotz der vergangenen bitteren Nackenschläge der Kiezkicker (2:3 in Dortmund, 1:2 in Wolfsburg) wittert der Kiezcoach die große Chance, auch am Freitag als Stadtmeister vom Platz zu gehen. "Wenn wir so eine Leistung wie gegen Dortmund zeigen, dann werden wir das Spiel gewinnen", so Blessin selbstbewusst und überzeugt. Um nicht ins negative Straucheln zu kommen, habe man die Last-Minute-Niederlage schnell abgehakt und vollen Kurs auf das Derby genommen. FC St. Pauli St. Paulis Abwehrboss Hauke Wahl überzeugt: "Wissen, wie wir dem HSV wehtun können" "Der Kopf war gleich wieder hoch. Es ist ein nächstes Highlight-Spiel. Die Vorfreude auf das Spiel merkt man im ganzen Team."

Personal: Setzt Alexander Blessin auf Derby-Erfahrung?

St. Paulis Danel Sinani (28, l.) rief im Stadtderby der Hinrunde eine ordentliche Leistung ab. © WITTERS Natürlich ist die Brisanz des Duells nicht nur für Trainer und Mannschaft von großer Bedeutung. Ebenso groß, wenn nicht sogar noch größer, scheint die Strahlkraft dieser Begegnung für die Fans sowie die Hansestadt generell. Das weiß auch Blessin - was die personelle Entscheidung wiederum nicht einfacher mache. "Ich brauche ja nicht um den heißen Brei reden: Derby-Erfahrung tut schon gut und manche wissen dann gar nicht, was wirklich auf einen zukommt, wenn man so ein volles Haus hat", betonte der Trainer und ergänzte: "Die Frage ist dann: Bringe ich die Erfahrung von Adam Dzwigala wieder mit rein? Er hat ein hervorragendes, gutes Spiel in der Hinrunde gemacht - daher weiß er, wie das Derby ist." FC St. Pauli VARsinn beim FC St. Pauli! Wurden die Kiezkicker beim BVB klar benachteiligt? Einer, der auch ein gutes Hinspiel im Volkspark absolviert hat, ist Danel Sinani (28). Es bestehe eine gute Chance, dass auch er nach seiner Verletzung zum Highlight-Spiel zurückkehren kann. "Er war sehr heiß darauf, wieder fit zu werden. Wenn nichts passiert, wird er dabei sein", stellte Blessin in Aussicht. Am Ende liegt abseits der personellen Situation für den Stuttgarter der klare Vorteil aber bei seiner Elf - nicht zuletzt wegen der miserablen Auswärtsquote der Gäste. "Ich glaube schon, dass der HSV im Volksparkstadion eine kleine Macht ist mit den Fans im Hintergrund, da kriegen sie einfach eine andere Energie auf den Platz. Wir wollen dementsprechend diese Energie ein bisschen nehmen durch unsere Energie und durch unsere Heimfans."