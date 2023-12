FSV-Trainer Schmitt nach Heimsieg: "Das muss gefeiert werden!"

FSV-Trainer Rico Schmitt (55) feierte zwischen seinen Routiniers Davy Frick (33, l.) und Mike Könnecke (35). © Picture Point/Gabor Krieg

Lucas Will (24) brachte die Schwäne mit seinem Kopfballtor in der 51. Minute zurück ins Spiel. Der eingewechselte Veron Dobruna (23) sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich. In der Nachspielzeit hämmerte Marc-Philipp Zimmermann (33) den Ball zum Sieg in die Maschen.

"Mit dem Anschlusstreffer bekam das Spiel seine Dynamik. Danach war es einfach nur noch geil. Ich habe Gänsehaut bekommen", verriet der FSV-Trainer.

Nach dem dritten Saisonsieg reichten die Zwickauer die Rote Laterne an Hansa Rostock II. weiter. Schmitt: "Diese drei Punkte waren eminent wichtig - für die Mannschaft, unsere Fans und den Verein. Das 3:2 war hochverdient, weil wir deutlich mehr investiert haben. Wir leben noch!"

Nach dem 2:2 gegen Aufsteiger Eilenburg, dem 2:2 gegen Spitzenreiter Greifswald und dem Last-Minute-Sieg gegen Lok bestreitet die Schmitt am Freitagabend ihr viertes Spiel in Folge vor heimischer Kulisse. In dieser Form ist den Westsachsen auch gegen den Tabellenzweiten BFC Dynamo einiges zuzutrauen.