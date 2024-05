Abstiegs-Drama am vorletzten Spieltag: HFC wendet sich mit emotionalen Worten an Fans

Dazu gehört auch, dass kurz vor Saisonende noch so manche Personalentscheidung getroffen wurde. So trennte man sich Anfang April von Trainer Sreto Ristic (48) und holte Stefan Reisinger (42), der den Karren aus dem Dreck ziehen sollte. Kaum drei Wochen später wies man auch Sportdirektor Thomas Sobotzik (49) den Weg zum Ausgang .

Am Ende sollten alle Bemühungen in den vergangenen Monaten nicht zum Klassenerhalt reichen. "Das müssen wir nun so akzeptieren. Die Verantwortung liegt klar bei uns, am Ende hat es sportlich nicht gereicht", hieß es weiter.

Denn nach zwölf Jahren in der 3. Liga muss der HFC sich in der kommenden Saison erstmals wieder mit der Regionalliga zufriedengeben, spielt dann unter anderem auch gegen Lok Leipzig und Chemie Leipzig .

"Leider mussten wir seit einiger Zeit einen sportlichen Abstieg in Betracht ziehen und haben uns darauf vorbereitet", so der Vorstand auf der Vereinshomepage. "Doch selbst die beste Vorbereitung kann die Enttäuschung und Trauer nicht mildern."

Die Enttäuschung war groß nach dem torlosen Duell gegen Bielefeld. Am späten Nachmittag war dann auch der Abstieg besiegelt. © IMAGO / osnapix

Doch das Leben muss weitergehen und so hat man sich in den vergangenen Monaten auf alle Eventualitäten vorbereitet. "Dabei geht es darum, aus dieser Situation zu lernen, an unseren Strukturen zu arbeiten und uns als Hallescher FC klarer zu definieren."

Und so richtet man den Blick, so gut wie möglich, auf eine positive Zukunft. Teil davon wird Daniel Meyer (44) als neuer Sportdirektor sein. Außerdem präsentierte der HFC kürzlich mit Patrick seinen neuen Ausrüster und mit der berühmten Halloren Schokoladenfabrik den neuen Trikotsponsor.

Am wichtigsten seien jedoch die Fans, die den Klub sowohl in den besten als auch in den schlechtesten Zeiten unterstützt haben. "Was in den vergangenen Jahren gemeinsam erreicht wurde, wäre nicht möglich ohne euch", zeigen sich die Verantwortlichen dankbar. "Ihr seid die Seele unseres Vereins."

Gemeinsam werden Klub und Anhänger die 3. Liga sicher schmerzlich vermissen und vielleicht auch noch einige Tage brauchen, um den Rückschlag zu verarbeiten.

Hoffentlich nicht zu lange, denn so ganz vorbei ist die Saison für den HFC noch nicht: Schon am Dienstag muss Reisingers Team zum Landespokal-Halbfinale (19.30 Uhr) gegen den VfL Halle 96 ran.