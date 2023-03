Kranker Ristic gibt dem HFC Energie: Halle nach Last-Minute-Sieg wieder im Geschäft!

Halle-Trainer Sreto Ristic (47, l.) wirkte nach überstandener Corona-Infektion noch nicht zu 100 Prozent fit und griff auf einen dicken Schal zurück. © Imago / Eibner

Das war mal eine Achterbahnfahrt mit einem Happy End, wie man sie sich als Halle-Fan nicht schöner hätte ausmalen können. Gemeint ist der 3:2-Last-Minute-Sieg in Meppen vom Samstagnachmittag.

In einem turbulenten Spiel bewiesen die Hallenser ungeahnte Qualitäten und machten in Person von Timur Gayret (24) den verdienten Auswärtssieg in der vierten Minute der Nachspielzeit klar.

Es war der erste HFC-Treffer in der Nachspielzeit diese Spielzeit und das erste Saisontor von Timur Gayret. Dieser kam mit vielen Vorschusslorbeeren als Wunschspieler von Ex-Trainer André Meyer vergangenen Sommer aus Berlin. Und brauchte 25 Spieltage, ehe er sein erstes Tor markierte.

Er war nicht der einzige Sommerneuzugang, der nicht selten getadelt wurde. Auch Mittelfeldstratege Tunay Deniz (29) ist in diesem Zuge zu nennen. Er bereitete den viel umjubelten Siegtreffer Gayrets vor. Zudem traf Ex-Dynamo Erich Berko beim 1:0 erstmals für den HFC.

Den größten Glücksgriff scheint der Klub aber mit der Verpflichtung von Trainer Sreto Ristic (47) gemacht zuu haben.

Eine von vielen Experten bereits als für Drittliga-Verhältnisse "zu schwach" eingestufte Truppe brachte er binnen drei Wochen wieder auf Kurs.