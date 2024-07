Ex-Dynamo Max Kulke wechselt innerhalb der Regionalliga und bleibt dem Osten treu!

Insgesamt zehn Jahre war Max Kulke (23, vorn) für Dynamo Dresden am Ball. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Das gab der Drittliga-Absteiger am Dienstag offiziell bekannt. Der 23-Jährige hatte zuvor schon die gesamte Vorbereitung mit dem Team absolviert.

"Mit seiner hervorragenden Technik, mit der er unter Druck Bälle behaupten kann, bringt Kulke eine Vielzahl von Qualitäten mit, die unser Mittelfeld verstärken werden. Seine Ruhe am Ball und seine Fähigkeit, alle Positionen im zentralen Mittelfeld zu spielen, machen ihn zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Spieler", hieß es in der Meldung der Chemiker.

HFC-Sportdirektor Daniel Meyer (44) fügte an: Max ist bei Dynamo Dresden hervorragend ausgebildet worden und konnte bereits in jungen Jahren Erfahrungen sowohl in der 2. als auch der 3. Liga sammeln. Überdies kennt er die Regionalliga von seinen Stationen Meuselwitz und Altglienicke."

"Er soll nunmehr bei uns zu einer tragenden Säule im Mittelfeld werden und mit seiner Ballsicherheit und Übersicht das Spiel lenken sowie den Rhythmus bestimmen", so der 44-Jährige.

Der gebürtige Görlitzer durchlief seit 2013 sämtliche Nachwuchsmannschaften der SGD, ehe er 2019 sein Debüt für die Profis in der 2. Bundesliga gegen Darmstadt 98 feierte.