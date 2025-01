Besonderes "Sechspunktespiel": Hertha BSC geht gegen HSV den "Berliner Weg"

Berlin - Wenn am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) das Flutlicht im ausverkauften Olympiastadion angeht, dann steht Hertha BSC vor einem bedeutenden Spiel gegen den HSV und das nicht nur in sportlicher Hinsicht.

Zu seinen Ehren werden die Herthaner mit einem Sondertrikot auflaufen , das an das Design der sogenannten "Präsidentenjacke" angelehnt ist, jene Retrojacke aus dem Jahr 1997, die Bernstein an den Spieltagen fast immer trug. Anstatt des Sponsors wird der Slogan "Der Berliner Weg" die Brust der Kicker zieren, ein Weg, den Bernstein mit ins Leben gerufen hatte.

Denn die Berliner werden vor 71.500 Fans das erste Heimspiel nach dem ersten Todestag von Kay Bernstein (†43) bestreiten. Am 16. Januar 2024 war der damalige Präsident ganz plötzlich aus dem Leben geschieden .

Im Hinspiel haben sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden voneinander getrennt - für den wechselwilligen Jonjoe Kenny (l.) könnte es das letzte Hertha-Spiel im Olympiastadion sein. © Christian Charisius/dpa

Bei einem Sieg gegen die Hanseaten könnte der Hauptstadtklub bis auf drei Punkte an den direkten Konkurrenten heranrücken und den wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen Paderborn vergolden. Damit würde die Aufholjagd so richtig in Fahrt kommen.

Bei diesem Unterfangen kann der Hertha-Coach wieder auf Stammkeeper Tjark Ernst (21) und den zuvor gelb-gesperrten Marton Dardai (22) setzen. Außerdem könnte auch Flügelflitzer Fabian Reese (27) sein neuerliches Comeback feiern.

Aber Achtung vor den Rothosen, denn die kommen mit breiter Brust nach Berlin, haben in den vergangenen sechs Ligaspielen nicht mehr verloren. Zudem werden sie mit rund 20.000 heimischen Schlachtenbummlern ins Feld ziehen.

Für Marco Richter (27) und Davie Selke (30) wird es eine ganz besondere Rückkehr ins Olympiastadion, schließlich haben beide mehrere Jahre die Fahne auf der Brust getragen und besonders Selke trifft gern gegen seine Ex-Klubs. Im Hinspiel teilten sich die Mannschaften die Punkte bei einem 1:1-Unentschieden.