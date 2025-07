Dardai-Dynastie bröckelt weiter: Hertha BSC verliert nächsten Sohn

Alles in Kürze

Im Sommer 2023 folgte dann die Rückkehr in die Hauptstadt. Der Flügelstürmer absolvierte für die Blau-Weißen insgesamt 53 Pflichtspiele, in denen er achtmal netzte und fünf Vorlagen gab. Unter dem neuen Coach Stefan Leitl (47) kam Palko zuletzt aber nicht mehr zum Einsatz.

Der 26-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem ungarischen Erstligisten Puskás Akadémia FC an, das teilten die Berliner am Montagmorgen mit.

Nach Palkos (l.) Abgang verbleibt Marton (23, r.) als einziger Dardai bei der Alten Dame. © Andreas Gora/dpa

"Ich bin sehr dankbar, da ich mir bei Hertha BSC meinen Kindheitstraum erfüllen konnte, Tore für die erste Mannschaft zu schießen und in der Ostkurve zu jubeln", erklärte Dardai zum Abschied.

Er werde Herthas Weg selbstverständlich weiterverfolgen und freue sich gleichzeitig auf die neue Herausforderung, betonte der Kicker.

Eine Ablöse sollen die Spree-Athener nicht eingestrichen haben, obwohl der Vertrag des Spielers noch ein Jahr Gültigkeit besessen hätte. Dafür kann sich der Verein aber immerhin sein Gehalt sparen, das recht üppig gewesen sein soll.

Durch den Abgang von Palko Dardai verbleibt jetzt mit Marton Dardai (23) nur noch ein Sohn der Hertha-Legende bei der Alte Dame. Noch vor zwei Jahren, genauer gesagt am 29. Juli 2023, standen erstmals drei Brüder gleichzeitig für einen deutschen Profiklub auf dem Rasen, was der Hertha einen Eintrag in die Geschichtsbücher einbrachte.

Als Erster verließ der jüngste Spross den Berliner Sport Club. Bence wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei zum VfL Wolfsburg.