Darum haben Herthas Talente einen schweren Stand: "Wir werden keine Geschenke verteilen"

Berlin - Der Aufstieg ist in weiter Ferne und doch wird es bei Hertha BSC keine Experimente geben. Trainer Stefan Leitl (48) erteilte den Nachwuchsspielern eine Abfuhr: Er wird sie nicht reinwerfen, nur weil sie jung und talentiert sind.

Stefan Leitl (48) hat die Saison noch nicht abgehakt. © Andreas Gora/dpa

"Wir werden keine Geschenke verteilen. Einsatzzeiten muss man sich verdienen", sagte der 48-Jährige. "Das gilt für die Profis, das gilt aber auch für die jungen Spieler."

Zwei Nachwuchsspieler haben diese Saison unter Leitl bereits ihr Profidebüt feiern können: Janne Berner (20) und Wunderkind Kennet Eichhorn (16). Letzter wird schmerzlich vermisst, während Berner zwar im Training mitmischt, es aber nur noch selten in den Kader schafft.

Die größten Einsatzchancen besitzt derzeit eher Boris Lum (18). Durfte der Sechser meist nur in den Schlussminuten mitmischen, hat der 18-Jährige einen großen Sprung nach vorne gemacht.

Gegen Bochum kratzte er bereits an der Startelf, Kevin Sessa (25) wurde aber doch noch rechtzeitig fit, dennoch konnte Lum auch nach seiner Einwechslung mit seiner starken Antizipierung erneut Argumente sammeln. Sein Pech aber: Sessa zeigte sein wohl stärkstes Spiel im Hertha-Dress. Daher wird dem Eigengewächs wohl in Düsseldorf erstmal wieder nur die Bank bleiben.